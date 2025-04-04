МЮ сразится с "МанСити": назван фаворит в манчестерском дерби в АПЛ

В рамках 31 тура Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" примет на своем поле "Манчестер Сити". Игра состоится 6 апреля, а фаворитом в ней букмекеры видят "МанСити" – на его победу действует коэффициент 2.12, тогда как на победу МЮ – 3.40.

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На ничью дают коэффициент 3.65. Таким образом, этот исход матча считается наименее вероятным.

Впрочем, самым вероятным счетом букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 6.30. А кроме того:

1:2 (победа "МанСити") – 9.40;

0:1 (победа "МанСити") – 10.00;

0:2 (победа "МанСити") – 10.50;

0:0 – 11.00;

2:2 – 11.50;

2:1 (победа МЮ) – 11.50;

2:2 – 11.50.

Наименее вероятным букмекерам видится счет 3:0 в пользу МЮ. Для него действует коэффициент 27.00.

После 30 туров "МанСити" занимает 5 место в турнирной таблице, имея 51 очко. Из последних 5 игр клуб:

выиграл 2;

сыграл вничью 1;

проиграл 2.

"Манчестер Юнайтед" имеет 37 очков и идет 13-м. Из последних 5 игр он:

выиграл 2;

сыграл вничью 2;

проиграл 1.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, перед матчами 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят испанскую "Барселону". Для нее действует коэффициент 4.00 – самый низки среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в дортмундскую "Боруссию" – на ее победу дают коэффициент 41.00.

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