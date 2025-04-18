На каждое легальное – 10 нелегальных: онлайн-гемблинг в США захватили нелицензионные казино

В США стремительно растет рынок азартных игр онлайн, но значительная его часть остается вне закона. Согласно статистике, на одно легальное учреждение или букмекера приходится около 10 нелегальных, а их доход составляет 74% от совокупной прибыли индустрии.

Видео дня

Как сообщает Bloomberg, об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные Кампанией за честные азартные игры. Аналитики подсчитали, что из $90,1 млрд, которые индустрия онлайн-гемблинга в США заработала в 2024 году, в карманы нелицензированных операторов попало более $67 млрд, или на 64% больше, чем в прошлом году, и в три раза больше доходов легального сектора

Аналитики Yield Sec подсчитали: на каждого лицензированного букмекера или онлайн-казино в США приходится около 10 нелегальных. Они не платят налоги, не проходят лицензирование и, как результат, могут завлекать игроков лучшими бонусами и шансами. Такие сайты выглядят как настоящие, а найти их можно просто – через рекламу в соцсетях или Google.

"В США уже 38 штатов легализовали ставки на спорт, еще 7 – онлайн-казино. Но нелегальные платформы и дальше спокойно работают во всех 50 штатах. Сейчас нелегальные азартные платформы в выигрыше", – говорит основатель Yield Sec Исмаил Вали.

Особенно ярко ситуация наблюдается в Калифорнии, где, несмотря на запрет онлайн-ставок в 2024 году, эта индустрия заработала (очевидно, нелегально) $5,49 млрд. А вот в Нью-Джерси, где все легализовано, "теневые" операторы до сих пор держат более 40% рынка.

Причина такой популярности – большие спортивные события: Суперкубок, March Madness, Олимпиада подпитывают интерес к ставкам, особенно среди тех, кто обычно не играет. В частности, ставки делают не только на результаты матчей, но и события не связаны со спортом, например, сделают ли Тейлор Свифт предложение во время Суперкубка.

Основатель Кампании за честные азартные игры Дерек Уэбб призывает к национальному регулированию рынка. Для этого он предлагает давить на оффшорные зоны типа Кюрасао и Мальты, где сайты, работающие нелегально на американском рынке, получают лицензии..

Также OBOZ.UA сообщал, что в США рассматривают возможность легализации спортивных ставок во время полетов, что может стать новым источником доходов для местных бюджетов (1%). Однако такой законопроект вызывает дискуссии по этичности и безопасности этой инициативы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!