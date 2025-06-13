На Киевщине накрыли локальную сеть нелегальных казино: где и как работали

В Киевской области разоблачили и прекратили деятельность семи нелегальных казино. Подпольные залы работали без лицензий и без соблюдения комендантского часа сразу в нескольких городах – Белая Церковь, Буча, Ирпень, Обухов, Васильков.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Во всех указанных городах игровые залы располагались в нежилых помещениях.

Подпольные казино работали в закрытом формате, в том числе и в период комендантского часа, отмечают в БЭБ. "Доступ к ним имели только проверенные клиенты – попасть внутрь можно было исключительно по предварительной договоренности с администраторами", – говорится в сообщении.

В нелегальной сети казино прошли обыски. В результате детективы изъяли имущество в общей сложности на 2 млн грн:

более 100 единиц компьютерной техники;

камеры видеонаблюдения;

мобильные телефоны;

регистраторы расчетных операций;

черновую бухгалтерию.

После обысков и прекращения работы нелегалов правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Ведется досудебное расследование в производстве по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины – "незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей".

Санкции по этой статье предусматривают штраф от 10 000 до 40 000 необлагаемых налогов минимумов доходов граждан, т.е. от 170 000 до 680 000 грн. Также могут применяться:

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

конфискация игрового оборудования.

Как сообщал OBOZ.UA, легальные казино, наоборот, приносят Украине выгоду. Так, доходы госбюджета от гемблинга выросли в 125 раз.

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