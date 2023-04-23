На Кипре закрыли лазейку, по которой олигархи РФ Абрамович и Усманов обходили санкции

Власти Кипра приняли жесткие меры в отношении лиц и компаний, которые помогали российским олигархам обходить санкции, введенные против РФ из-за войны в Украине. Активы попавших под ограничительные меры лиц и организаций заморожены.

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Речь идет о санкциях в отношении 13 человек, которых связывают с российскими олигархами Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам комиссара по финансам Кипра Павлоса Иоанну, местные власти реализовали в полной мере действие санкций Великобритании и США против финансистов, которые помогали российским олигархам обходить санкции и скрывать их финансовые активы. Примечательно, что среди них есть лица имеющие и кипрское, и российское гражданство.

Кроме того, правительство Кипра призвало местные банки соблюдать санкции против страны-агрессора России. Официальный представитель правительства страны Константинос Летимбиотис заявил, что власти не потерпят нарушения ограничений, введенных Европейским Союзом.

"Президент потребовал подготовить "дорожную карту" с перечнем эффективных действий, которые необходимо предпринять. Мы должны защитить доверие к нашей стране, мы не потерпим отступление от санкций ЕС", – заявил Летимбиотис.

Глава центрального банка Кипра Константинос Иродоту в свою очередь заявил, что все банки его страны приступили к замораживанию банковских счетов лиц, включенных в списки.

Напомним, США, а также некоторые другие ключевые партнеры Украины рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в Россию. Цель – ужесточение экономического давления на президента РФ Владимира Путина в связи с развязанной им войной.

Ранее сообщалось, что на Лазурном берегу Франции десятки особняков, квартир и земельных участков принадлежат одиозным олигархам и пропагандистам РФ, причастным к разжиганию и спонсированию полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина тщательно прорабатывает санкции, которые вводит против России, в частности в вопросе синхронизации с партнерами. Задача состоит в том, чтобы убрать любые возможности обходить санкции для государства-террориста.

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