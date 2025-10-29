Против Дрейка подали коллективный иск за рекламу азартных игр: в чем обвинили рэпера

Американец Джастин Киллхэм подал коллективный иск в суд против лауреата премии "Грэмми", канадского рэпера Дрейка, обвинив его в продвижении "обманчивой" рекламы азартных игр. Другие ответчики – стример Адин Росс и компания Sweepsteaks Limited.

Истец утверждает, что криптовалютное онлайн-казино Stake.us, которое принадлежит Sweepsteaks Limited, нарушило законодательство об азартных играх, а Дрейк и Росс проводили "глубоко мошенническую" маркетинговую кампанию. Об этом сообщило Forbes.

По словам Киллхэма, он потерял деньги на Stake.us "в результате неправомерной торговой практики". К тому же, он считал Stake "социальным казино", которое не предоставляет реальные услуги, связанные с азартными играми, поскольку в его Миссури запрещены азартные игры онлайн.

Мол, благодаря бонусам, на Stake.us можно купить "золотые монеты", не имеющие реальной ценности, и использовать их в азартных играх, а затем перевести в криптовалюту. которая является "явным средством для азартных игр на реальные деньги". Вместо этого игроки понесли "реальные потери от азартных игр".

Зато Дрейка и Росса, которые являются официальными партнерами Stake, обвиняют в том, что реклама азартных игр в их соцсетях и во время стримов ориентирована на подростков. В частности им предоставляют специальные деньги, если они распространят на своих страницах проигрыши.

Следует отметить, что на этой неделе Дрейк уже опубликовал два сообщения с рекламой Stake. В частности на одном видео видно, что на его балансе есть 1 млн долларов

Иск может иметь далекое влияние на сферу продвижения азартных игр инфлюенсерами и сигнализировать об усилении регуляторного контроля над системами ставок на основе токенов. Для класса потребителей предлагается обратиться в суд за возмещением убытков за вероятные мошеннические действия, которые могли нанести психологический и финансовый ущерб.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дрейк известен своей любовью к спортивным азартным играм. В июне он опубликовал статистику, согласно которой за 30 дней он потерял на ставках более 8 млн. При этом в целом музыкант вложил в беттинг 125 млн долл.

