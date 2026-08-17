На лесные пожары в США поставили миллионы долларов: для Polymarket готовятся новые правила

Ставки на масштаб и разрушительность лесных пожаров в США могут стать причиной ограничения деятельности популярной платформы прогнозов Polymarket в Соединенных Штатах. Подобные ставки уже называли мотивом для умышленных поджогов.

Об этом заявила группа из девяти сенаторов-демократов, которые официально обратились к председателю Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Майклу Селигу с призывом запретить подобные рынки прогнозов. Об этом сообщает The Washington Post.

Деньги на пепелище

Во время разрушительных пожаров в районе Лос-Анджелеса в начале 2025 года, где выгорело более 30 тысяч акров и погибли 29 человек, объем ставок на Polymarket превысил $1 млн. Игроки соревновались в прогнозах относительно того:

сколько именно акров сгорит;

распространится ли огонь на соседние округа;

когда его удастся локализовать.

Новая волна пожаров в Калифорнии и штате Вашингтон, которая уже разрушила сотни домов и вынудила эвакуироваться около 65 тысяч человек, вновь спровоцировала всплеск ставок на международной версии платформы.

Предостережения властей

Главная тревога чиновников и экспертов заключается в том, что в отличие от ураганов или землетрясений, человек способен непосредственно повлиять на последствия пожара. В своём письме сенаторы прямо предупреждают об ужасных побочных эффектах таких ставок:

наличие финансового выигрыша создает прямой мотив для злоумышленников совершать умышленные поджоги , чтобы "подгонять" площадь пожара под нужный результат в ставке.

, чтобы "подгонять" площадь пожара под нужный результат в ставке. возникает риск саботажа или задержки работы пожарных бригад ради сохранения выигрышного коэффициента.

"Ставки на разрушительные пожары обесценивают страдания людей лишь для того, чтобы богатые и власть имущие могли нажиться", – подчеркивают сенаторы в своем обращении.

Инициатор обращения к регулятору, сенатор Джефф Меркли, подчеркивает: если в спортивных соревнованиях есть элемент развлечения, то в пожарах ничего смешного быть не может.

Позиция Polymarket и предстоящие ограничения

В ответ на обвинения представители Polymarket заявили, что платформа не предлагает рынки ставок на пожары гражданам США (они доступны только через международный сайт). Также в компании уверяют, что их рынки прогнозов якобы помогают собирать наиболее точную и оперативную информацию о ходе событий, а не просто зарабатывать на трагедиях.

Однако регулятор CFTC уже рассматривает новые правила для рынков прогнозирования. Ожидается, что любые финансовые ставки, противоречащие общественным интересам или связанные с катастрофами, войнами, убийствами и гибелью людей, могут быть полностью запрещены.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее Ирландия и Франция ограничили доступ к Polymarket для своих граждан. Эти страны присоединились к Украине, Германии, Италии, Испании и ряду других стран, которые также добились введения ограничений.

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