На Львовщине мать сельского старосты приведет в порядок придомовую территорию сельсовета за 1,1 млн грн: детали

В селе Бисковичи (Львовская область) сельский совет отдал подряд на благоустройство своей придомовой территории матери старосты трех сел Бисковицкой общины. При этом 62-летняя женщина зарегистрировала ФЛП всего 8 месяцев назад, а стоимость работ по соглашению составляет 1,1 млн грн.

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Об этом сообщает издание "Наши деньги Львов". Сельсовет Самборского района Львовской области решил упорядочить придомовую территорию сельсовета, а именно: озеленить, установить лавочки, фонари и свалки, уложить брусчатку под пешеходные дорожки и автостоянку.

Стоимость работ оценена в 1,1 млн грн, что позволило закупить их вне процедуры открытых торгов. Бесковский сельсовет, как свидетельствуют данные Prozorro, заключил прямое соглашение с подрядчиком – ФЛП Рогач Евгения Мироновна, жительницей села Войтичи Бесковицкой общины. Сейчас это первый и единственный госзаказ предпринимателя.

В соглашении на благоустройство придомовой территории Бисковицкого сельсовета предпринимательница указала электронный адрес ( [email protected]) , принадлежащий ее сыну Назару Рогачу, который является старостой сел Войтичи, Заречья и Язы Бисковицкой общины. Это общество объединяет 34 села с админцентром в селе Бисковичи.

До 2012 г. Назар Рогач также был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель и занимался нерегулярными пассажирскими перевозками. В 2015 он баллотировался в депутаты села Войтичи и указывал, что безработный.

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