На противниках поставили крест: букмекеры назвали фаворита мачта Нидерланды – Польша
В Роттердаме 4 сентября состоится встреча двух фаворитов группы G группового этапа отбора на Чемпионат мира-2026 – Польша и Нидерланды. Букмекеры видят фаворитом пары "голландцев" – шансы на их победу оценивают более чем в 75%.
Как свидетельствуют данные Favbet:
- На победу сборной Нидерландов действует коэффициент 1.34, что эквивалентно вероятности около 74,6%.
- На победу Польши – 11.50 (около 8.7%).
- Чуть больше участники рынка ставок верят в ничью – 5.80 (приблизительно 17,2%).
Нидерланды – Польша: ключевая статистика
Нидерланды демонстрируют впечатляющую форму и доминируют в своих последних матчах:
- Нидерланды не проиграли в 5 из 7 последних матчей.
- В последних 10 играх команда забила 28 голов.
- В 8 из 10 последних домашних матчей Нидерланды забивали не менее 2 голов.
- Нидерланды не уступают Польше на протяжении 10 последних очных встреч.
- Ставка "обе забьют" сыграла в 4 из 5 последних выездных матчей сборной Польши, что указывает на уязвимость в обороне.
Матч Нидерланды – Польша 4 сентября: когда состоится и где смотреть
- Противостояние команд Нидерландов и Польши состоится 4 августа в 21:45 по киевскому времени на стадионе Де Кейп в Роттердаме.
- В Украине прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол.
- В Польше болельщики могут следить за событиями на телеканалах TVP1 и Canal+.
- DAZN покрывает трансляцией основные европейские территории, включая Германию, Австрию, Швейцарию, Бельгию, Люксембург, а в в Великобритании эксклюзивную трансляцию обеспечивает Prime Video.
- Болельщики в США могут смотреть через FuboTV и ViX, а Disney+ владеет правами на трансляцию в Южной Америке.
Как сообщал OBOZ.UA, по данным ООН, во время Чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в Канаде, США и Мексике, существует риск роста нелегальных ставок и манипулирования результатами матчей. Правоохранительные органы всех трех стран уже начали обучение, чтобы эффективнее бороться с такими преступлениями.
