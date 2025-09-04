На противниках поставили крест: букмекеры назвали фаворита мачта Нидерланды – Польша

В Роттердаме 4 сентября состоится встреча двух фаворитов группы G группового этапа отбора на Чемпионат мира-2026 – Польша и Нидерланды. Букмекеры видят фаворитом пары "голландцев" – шансы на их победу оценивают более чем в 75%.

Как свидетельствуют данные Favbet:

На победу сборной Нидерландов действует коэффициент 1.34, что эквивалентно вероятности около 74,6%.

На победу Польши – 11.50 (около 8.7%).

Чуть больше участники рынка ставок верят в ничью – 5.80 (приблизительно 17,2%).

Нидерланды – Польша: ключевая статистика

Нидерланды демонстрируют впечатляющую форму и доминируют в своих последних матчах:

Нидерланды не проиграли в 5 из 7 последних матчей.

В последних 10 играх команда забила 28 голов.

команда забила 28 голов. В 8 из 10 последних домашних матчей Нидерланды забивали не менее 2 голов.

Нидерланды не уступают Польше на протяжении 10 последних очных встреч .

. Ставка "обе забьют" сыграла в 4 из 5 последних выездных матчей сборной Польши, что указывает на уязвимость в обороне.

Матч Нидерланды – Польша 4 сентября: когда состоится и где смотреть

Противостояние команд Нидерландов и Польши состоится 4 августа в 21:45 по киевскому времени на стадионе Де Кейп в Роттердаме.

на стадионе Де Кейп в Роттердаме. В Украине прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол.

прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол. В Польше болельщики могут следить за событиями на телеканалах TVP1 и Canal+.

болельщики могут следить за событиями на телеканалах TVP1 и Canal+. DAZN покрывает трансляцией основные европейские территории, включая Германию, Австрию, Швейцарию, Бельгию, Люксембург, а в в Великобритании эксклюзивную трансляцию обеспечивает Prime Video.

Болельщики в США могут смотреть через FuboTV и ViX, а Disney+ владеет правами на трансляцию в Южной Америке.

