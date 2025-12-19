На сколько азартные игры пополнили бюджет Украины: СМИ раскрыли статистику

За январь-октябрь 2025 года игорный бизнес уже принес госбюджету 1,312 млрд грн от лицензий и 8,565 млрд грн налогов, поэтому годовой план перевыполнен досрочно. Всего в 2022-2024 годах государство получило более 6,1 млрд грн за лицензии и более 13,6 млрд грн налоговых поступлений от азартных игр.

Об этом говорится в аналитике СМИ. За первые десять месяцев 2025 года поступления от лицензий в сфере азартных игр превысили 1,3 млрд грн, что уже больше годового показателя, заложенного в бюджете.

Кроме того, еще 8,6 млрд грн государство получило в виде налогов с доходов игорной индустрии. Таким образом, даже без учета двух последних месяцев года плановые показатели снова будут перевыполнены.

Игорный бизнес в Украине официально легализовали в 2020 году. В июле Верховная Рада приняла соответствующий закон, а уже в августе его подписал президент Владимир Зеленский. В сентябре того же года была создана Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), которая получила полномочия выдавать, переоформлять и приостанавливать лицензии для операторов рынка.

Первую лицензию КРАИЛ выдала в феврале 2021 года. С тех пор государство ежегодно получает стабильные поступления, а сам рынок постепенно выходит из тени, где он находился много лет.

В 2022 году государство планировало привлечь в бюджет 1 млрд 189,7 млн грн от продажи лицензий в сфере азартных игр. Фактические поступления составили 1 млрд 166,1 млн грн, или 98% от запланированного показателя. Учитывая полномасштабное вторжение и резкое падение деловой активности, этот результат считался относительно успешным.

В то же время налоговые поступления с доходов букмекерской деятельности и азартных игр в 2022 году были минимальными и составили лишь 80,1 млн грн, что объяснялось действием налоговых льгот и сложными условиями работы бизнеса в первый год войны.

В 2023 году государство заложило в бюджет 1 млрд 596,2 млн грн доходов от лицензий, однако фактически получило 1 млрд 679,9 млн грн, перевыполнив план. Гораздо ощутимее стал рост налоговых поступлений – они достигли 4 млрд 335,1 млн грн.

Ключевой причиной такого скачка стала отмена в январе 2023 года налоговых льгот для игорного бизнеса. После этого операторы начали платить налоги в полном объеме, что существенно увеличило доходы бюджета.

В прошлом году государство планировало получить от лицензий лишь 1 млрд 47,5 млн грн, однако реальные поступления оказались значительно выше – 1 млрд 657,7 млн грн. Еще более показательным стал объем налогов, которые составили 9 млрд 256,7 млн грн, что стало наибольшим показателем за все предыдущие годы существования легального игорного рынка.

В госбюджете на 2025 год заложили 1 млрд 295,7 млн грн доходов от лицензий. Уже по итогам января-октября бюджет получил 1 млрд 312,4 млн грн, то есть план фактически выполнен досрочно. Налоговые поступления от букмекерской деятельности и азартных игр за первые десять месяцев года составили 8 млрд 565,5 млн грн. С учетом традиционно активного конца года эта сумма может вырасти еще больше.

На 2026 год правительство прогнозирует более сдержанные поступления от лицензий – 1 млрд 62,1 млн грн. Такой консервативный подход объясняется общей экономической неопределенностью, возможными изменениями регулирования и усилением мер по ответственной игре.

