В Украине разыскивают сразу двух победителей лотереи: выиграли сотни тысяч и не забрали деньги

В Украине сразу два победителя государственной лотереи не обратились за своими выигрышами. Если счастливчики не обратятся к организаторам, они могут упустить крупные суммы – речь идет о сотнях тысяч гривен.

Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л." 16 декабря. Отмечается, что речь идет о 1362-м тираже "Лото-Забава", который был разыгран 14 декабря 2025 года.

Крупные денежные призы выиграли два участника из разных регионов Украины:

Первый выигрыш – 190 000 грн в "Большой игре" – пришелся на билет № 0000806 , который был приобретен в Белой Церкви на фирменном столе МСЛ по адресу ул. Митрофанова, 8.

в "Большой игре" – пришелся на , который был приобретен в на фирменном столе МСЛ по адресу ул. Митрофанова, 8. Второй счастливый билет – №0019980 – принес 100 000 грн в рамках праздничной акции "Подари родным чудо! Миллион дополнительно!". Его купили в Кропивницком, на фирменном столе МСЛ по адресу ул. Соборная, 27.

По состоянию на 16 декабря оба победителя не обратились к оператору. Поэтому фактически в Украине сейчас "разыскивают" сразу двух владельцев выигрышных билетов.

Подобные ситуации в Украине случаются регулярно. Ранее "М.С.Л" уже сообщала о случаях, когда победители неделями или даже месяцами не забирали крупные суммы. Причины бывают разные: от утерянных билетов до банальной невнимательности при проверке результатов тиража.

В операторе напоминают: проверить билет и обратиться за выигрышем можно через горячую линию 0 (800) 21 00 65. Как указано в правилах проведения лотереи, в случае крупного выигрыша участник должен предъявить ряд документов:

выигрышный билет лотереи;

паспорт;

справку о присвоении РНОКПП (идентификационного кода).

"Потеря билета лотереи, повреждение уникального индивидуального номера билета лотереи, штрих-кода и другие повреждения билета лотереи, не позволяющие однозначно установить числовую и другую информацию..., равно как и отсутствие уникального индивидуального номера билета лотереи... в Официальной таблице выигрышей розыгрыша тиража государственной денежной лотереи "Лото-Забава", лишают участника права на получение выигрыша", – также говорится в правилах.

