Заблокировано 7 тысяч сайтов онлайн-казино: как борются с "серым" гемблингом в Украине

В Украине было заблокировано более 4,1 тыс. нелегальных веб-сайтов с азартными играми, а также более 700 страниц в соцсетях и мессенджерах, через которые осуществлялось массовое продвижение незаконных онлайн-казино. Это позволило зачистить теневой сектор интернет-пространства и перекрыть серому бизнесу ключевые каналы привлечения аудитории.

Такими результатами первого года работы поделились в государственном агентстве "ПлейСити", которое является регулятором отрасли азартных игр и лотерей.

Что уже удалось "ПлейСити"

Для динамичного игорного рынка цифровые каналы являются главным инструментом маскировки нелегальных операторов. Чтобы остановить поток пользователей в нелицензированные казино, "Плейсити" разработало и внедрило собственную систему автоматического трекинга нелегальных веб-сайтов. В рамках борьбы с теневым сегментом регулятор сосредоточился на трех направлениях:

блокировка веб-сайтов: официально прекращена работа 4 100+ игорных сайтов и их "зеркал";

официально прекращена работа 4 100+ игорных сайтов и их "зеркал"; удаление незаконной рекламы: На блокировку передано 700+ аккаунтов, страниц и сообществ в социальных сетях, которые распространяли запрещенную рекламу и пытались обойти государственный надзор;

На блокировку передано 700+ аккаунтов, страниц и сообществ в социальных сетях, которые распространяли запрещенную рекламу и пытались обойти государственный надзор; наказание за спам-продвижение: из-за нарушения действующего законодательства по рекламе азартных игр на операторов было наложено около 80 млн грн штрафных санкций.

Для оперативного выявления новых нарушений в соцсетях и на стриминговых платформах агентство дополнительно запустило открытый онлайн-инструмент для жалоб от рядовых граждан.

Какие другие результаты работы

Лицензирование и детенизация. За год легально выдано 250 лицензий для работы на рынке. Кроме того, впервые за более чем 12 лет государство лицензировало операторов лотерей и ввело для них обязательную отчетность.

За год легально выдано для работы на рынке. Кроме того, впервые за более чем 12 лет государство лицензировало операторов лотерей и ввело для них обязательную отчетность. Налоговые поступления. Работа прозрачного бизнеса и легализация игроков обеспечили бюджету более 14 млрд грн налоговых поступлений.

Работа прозрачного бизнеса и легализация игроков обеспечили бюджету налоговых поступлений. Восстановление контроля. После длительного моратория регулятор возобновил плановые проверки и добился 100% восстановления отчетности от организаторов азартных игр.

После длительного моратория регулятор возобновил плановые проверки и добился от организаторов азартных игр. Жесткие финансовые санкции. За выявленные в ходе проверок нарушения законодательства к организаторам игорного бизнеса было применено более 988 млн грн штрафов .

За выявленные в ходе проверок нарушения законодательства к организаторам игорного бизнеса было применено . Переход на онлайн-мониторинг. Агентство запустило в тестовую эксплуатацию Государственную систему онлайн-мониторинга, которая позволяет видеть рынок в режиме реального времени, автоматически выявлять финансовые риски и защищать игроков от лудомании.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине разработали первую комплексную Стратегию борьбы с лудоманией до 2035 года, которая предусматривает запуск цифровых сервисов контроля, онлайн-помощи, образовательных программ и новых механизмов лечения игровой зависимости. Отдельное внимание уделят военным, школьникам и борьбе с нелегальными казино, а к реализации программы привлекут Минцифры, Минобороны, Минздрав, киберполицию и другие государственные органы.

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