Женщина купила четыре выигрышных билета за один день: сколько денег она получила

В штате Южная Каролина (США) женщина выиграла 200 тыс. долларов, приобретя за один день четыре скретч-билета. Она не потеряла деньги ни на одном из билетов, а из них еще и оказался джекпотом.

Каждый билет по отдельности стоил 5 долларов, то есть счастливица увеличила потраченную сумму (20 долларов) в 10 тысяч раз. Речь идет о мгновенной лотерее My Money Maker, пишет The New York Post.

Джекпотный билет оказался последним в этой игре, а вероятность такого выигрыша составляет примерно 1 к 9000. Полученные средства победительница, которая не раскрывает свою личность, планирует потратить на покупку жилья.

Как это произошло

Женщина приобрела билеты в магазине Corner Pantry и решила проверить их сразу – на парковке. Первые два билета только вернули потраченные деньги, третий принес дополнительную выгоду в 5 долларов, а четвертый – главный выигрыш.

"Это было захватывающе", – рассказала победительница представителям лотереи. При этом она утверждает, что до сих пор не осознала масштаб выигрыша.

"Я до сих пор не могу это осознать... Когда до меня дойдет, тогда смогу рассказать о своих чувствах", – рассказала счастливица.

Важно учитывать, что в США выигрыши в лотерею облагаются налогом. Федеральный налог может составлять около 24%, а с учетом дополнительных сборов фактическая сумма выплаты может быть меньше заявленного джекпота. Кроме того, По данным лотереи, магазин, который продал выигрышный билет, получил 2 тыс. долларов комиссии.

В целом скретч-билеты остаются одним из самых популярных форматов быстрых игр в США. Они работают по принципу мгновенного результата – игрок сразу видит, выиграл он или нет. По данным операторов таких лотерей, большинство победителей тратят выигрыши на:

покупку жилья;

погашение кредитов;

накопления или инвестиции.

