Начали терять средства из-за законодательной ошибки: страна Европы вернули налоги для азартных игр

В Эстонии ранее из-за технической ошибки в законе часть онлайн-гемблинга временно не облагалась налогом. Теперь с 1 марта 2026 года ошибка исправлена, и для всех онлайн-игр снова действует единый налог в 5,5%.

Об этом пишет ERR.ee. Решение стало следствием исправления технической ошибки в законодательстве, из-за которой часть дистанционных азартных игр некоторое время фактически оказалась вне налогового поля.

Проблема возникла из-за неточных формулировок в законе о налоге на азартные игры. В результате этого онлайн-игры, сочетающие элементы игр на навыки и случай, временно не подпадали под действие налоговых норм. Такая ситуация создала правовую "дыру", которой могли воспользоваться операторы дистанционного гемблинга, уменьшая свои налоговые обязательства.

Законодатели признали, что такая ситуация противоречит принципам равного налогообложения и угрожает стабильности бюджетных поступлений. Парламент страны Рийгикогу принял поправки к закону, направленные на устранение неточностей. Документ четко закрепляет единый налог в размере 5,5% для всех видов онлайн-гемблинга, независимо от того, идет ли речь об играх случая или об играх на навыки.

Вступление в силу изменений запланировано на 1 марта 2026 года не случайно. Именно с этой даты стартует новый отчетный период для операторов азартных игр. Отмечается, что это позволяет безболезненно интегрировать новые правила в существующие IT-системы, бухгалтерские процессы и механизмы администрирования налога.

По словам представителей финансовых органов, такой подход минимизирует риски технических сбоев и упрощает переход для бизнеса. Восстановление налога означает, что операторы онлайн-казино и других дистанционных азартных сервисов снова обязаны платить 5,5% с соответствующей базы налогообложения.

