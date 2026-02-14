Популярную платформу для ставок начали "отменять" во многих странах: Австралия присоединилась к списку

Австралия признала популярную платформу для ставок Polymarket незаконным азартным сервисом и полностью запретила его работу без игорной лицензии. Доступ к платформе в стране уже заблокирован, в том числе как и во Франции, Германии, Италии, Бельгии, Польше, Великобритании, Сингапуре, Тайланде и в ряде других регионов из-за их законодательных требований к азартным играм.

Об этом пишет Crikey. Соответствующее решение принял Австралийский регулятор в сфере связи и медиа (ACMA) после проверки деятельности платформы в рамках надзора за соблюдением законодательства об интерактивных азартных играх.

В ACMA пришли к выводу, что прогнозные рынки по своей сути больше соответствуют азартным играм, чем финансовым инструментам. Хотя Polymarket позиционирует себя как площадка для коллективного прогнозирования событий от политики до экономики и спорта. Фактически пользователи осуществляют ставки на результаты событий с возможностью получения выигрыша.

Регулятор подчеркнул, что в правовом поле Австралии такие действия не могут считаться финансовыми продуктами. Соответственно, без наличия игорной лицензии платформа не имеет права предоставлять услуги на территории страны.

Несмотря на отсутствие легального статуса, Polymarket пользовался значительной популярностью среди австралийских пользователей. По данным регулятора, в период с ноября 2024 года по май 2025 года из Австралии было зафиксировано более 1,88 млн посещений сайта платформы. Отмечается, что это стало одним из аргументов для более жесткого реагирования со стороны государства.

В августе 2025 года доступ к Polymarket на территории Австралии был технически заблокирован, а сама платформа получила запрет на предложение любых услуг местным пользователям. Решение ACMA может иметь последствия не только для Polymarket, но и для других сервисов прогнозных рынков, которые работают на грани между финансовыми инструментами и гемблингом.

