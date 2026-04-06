Найдено счастливое место для желающих выиграть: закусочная в США стала магнитом для джекпотов

В штате Массачусетс (США) существует "счастливая" закусочная Old South Diner, где за два года продали уже пять выигрышных лотерейных билетов на суммы более 1 млн долларов. Именно там местные и посетители регулярно выигрывают, включая последний выигрыш в 2 млн долларов, что закрепило за заведением репутацию "точки удачи".

Об этом пишет New York Post. Последний крупный выигрыш достался местной жительнице, которая сорвала джекпот в 2 миллиона долларов в популярной игре.

Счастливый билет был приобретен в городе, где закусочная давно стала не только местом для завтраков, но и неформальным "центром" для местных игроков в лотерею. По словам самой победительницы, жители регулярно собираются там, обмениваются новостями и покупают билеты, надеясь повторить успех других.

История успеха Old South Diner началась в марте 2024 года, когда там продали первый выигрышный билет на 1 миллион долларов. С тех пор заведение регулярно попадает в новости благодаря новым победителям, среди них:

Хосе Фонтанес из Бостона – выиграл 1 млн долларов в марте 2024 года;

Гарен Дауни – получил 2 млн долларов в июне 2024 года;

Шон Дернин – выиграл 1 млн долларов в августе 2024 года;

Янси Контрерас Менхивар – сорвала еще 2 млн долларов совсем недавно.

И теперь к этому списку добавилась Мэри Хейли с новым выигрышем в 2 миллиона. Несмотря на многочисленные совпадения, в Massachusetts Lottery объясняют феномен довольно рационально. По словам представительницы, все сводится к статистике.

Чем больше билетов продает конкретная точка, тем выше вероятность, что именно там появится выигрышный билет. Впрочем, для посетителей это место уже давно стало символом удачи.

Серия выигрышей существенно повлияла и на само заведение. По данным местных медиа, продажи лотерейных билетов здесь выросли на 37% от начала "счастливой серии". Отмечается, что это сделало закусочную одним из самых успешных розничных продавцов лотерей в штате. В то же время заведение сохраняет свою аутентичность, предлагая посетителям традиционную американскую и китайскую кухню.

Что касается Мэри Гейли, она уже имеет конкретные планы относительно выигрыша. Часть средств женщина планирует потратить на приобретение нового автомобиля, а остальные – вероятно, использовать для улучшения качества жизни. Ее история только усиливает интерес к заведению, где каждый новый посетитель теперь приходит не только за едой, но и за шансом на миллион.

