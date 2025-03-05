Налог на лудоманию и лимит на все онлайн-ставки: одна из ведущих экономик мира вводит жесткие правила для казино

В Великобритании – 9-й экономике мира по объему ВВП – с 6 апреля 2025 года вводится налог "на лудоманию". Речь идет о том, что гемблинг-операторы должны будут уплачивать от 0,1 до 1,1% дохода для финансирования борьбы с игровой зависимостью. Кроме того, в стране введут лимиты ставок в онлайн-слотах. В то же время операторы получат и некоторое послабление – ставки на спорт будут разрешены во всех казино.

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Общее ограничение онлайн-ставок составит 5 фунтов стерлингов (около 265 грн) и вступит в силу с 9 апреля, объяснила министр по азартным играм Фиона Твайкросс. В то же время, в мае-2025 добавится еще один лимит – 2 фунта (105 грн) для ставок, которые совершает молодежь в возрасте 18-24 лет.

В целом британские власти планируют собрать около 100 млн фунтов "налога на азарт" в 2025 году. Конкретный размер сбора будет зависит от риска и доходности игрового оператора.

"Законопроект (о налоге на азартные игры. – Ред.) был одобрен обеими палатами парламента... Он вступит в силу 6 апреля, и операторы должны будут внести свои первые платежи до 1 октября", – добавила Твайкросс.

Средства, полученные за счет нового налога будут направлены на несколько целей. Как объясняют юристы:

20% финансирования будет направлено на создание исследовательской программы по азартным играм .

финансирования будет направлено на создание . 30% средств пойдет на разработку стратегии профилактики на всей территории Великобритании . Правительство назначит ответственный орган по реализации этой стратегии уже после анализа полученных данных.

средств пойдет на разработку . Правительство назначит ответственный орган по реализации этой стратегии уже после анализа полученных данных. 50% финансирования будет переведено в Национальную службу здравоохранения Англии и соответствующие органы в Шотландии и Уэльсе. Деньги потратят на медицинские услуги по устранению последствий азартных игр.

Как сообщал OBOZ.UA, популярный среди туристов Таиланд может легализовать казино, но только для миллионеров. Местные власти обсуждают законопроект, который может позволить играть в азартные игры только тем, кто имеет немалый счет в банке – чтобы уберечь менее богатых от игровой зависимости.

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