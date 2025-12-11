Налог на выигрыши в азартных играх планируют отменить: что хочет ввести Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность отмены федерального налога на выигрыши в азартных играх в рамках более широкой налоговой инициативы, но окончательного решения не объявил. Сейчас налог взимается на все выигрыши, поступающие в декларации, и может составлять до 28-31 % в зависимости от условий.

Об этом пишет Fox Business. Трампа спросили об этом во время пресс-брифинга на борту Air Force One, и он оставил эту возможность открытой, не дав при этом окончательного ответа.

Сейчас в Соединенных Штатах выигрыши в азартных играх облагаются налогом на федеральном уровне. Если игрок выигрывает более $600, казино или организатор выдает форму W-2G, а ставка удержания для выигрышей размером $5 000 или более составляет 24 %, объясняют налоговые эксперты. В некоторых случаях, если игрок не предоставляет номер социального страхования, ставка может вырасти до 28-31 %. Кроме того, все выигрыши должны быть задекларированы в налоговой форме 1040, а убытки можно вычесть только до суммы фактического дохода от азартных игр.

Трамп подчеркнул, что его администрация уже снизила или устранила некоторые другие налоги. В частности, налог на чаевые и на сверхурочные часы в рамках недавнего законодательства One Big Beautiful Bill Act, подписанного им этим летом. Именно в рамках этого закона введено положение об отмене налога на чаевые и налога на сверхурочные, а идея полной отмены налога на выигрыши от азартных игр пока только рассматривается.

Американская ассоциация игр констатирует, что почти 60 % взрослых американцев участвовали в азартных играх в течение прошлого года, примерно 30 % в физических казино и 21 % делали ставки на спорт. Такое широкое участие в игорном секторе означает, что возможная отмена налога коснулась бы значительного количества граждан и могла бы иметь заметное влияние на налоговые поступления.

При этом налоговые правила в отношении азартных выигрышей имеют и некоторые нюансы. Например, даже если налог удержан автоматически, налогоплательщик должен включить все выигрыши в свою ежегодную декларацию. А убытки от азартных игр можно вычислить только в пределах суммы выигрышей, что фактически ограничивает стимулы для некоторых игроков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, полный запрет игр на деньги в Индии фактически уничтожил ключевой сегмент игровой индустрии, оставив без работы сотни тысяч людей и лишив государство миллиардных налоговых поступлений. Правительство делает ставку на киберспорт и образовательные игры, однако неизвестно сможет ли такая модель компенсировать потери.

