"Налоговый цирк" в стране ЕС: из-за опечатки в законе онлайн-казино целый год не будут платить в бюджет

В Эстонии из-за технической ошибки в законодательстве онлайн-казино фактически освободили от уплаты налога на азартные игры в 2026 году. Вместо запланированного снижения ставки государство непреднамеренно обнулило налогообложение для большей части онлайн-гемблинга.

Об этом сообщает ERR News. Это англоязычная служба Эстонского общественного вещателя.

Налог на азартные игры: что пошло не так

Парламент Эстонии в декабре-2025 принял изменения в закон о налоге на азартные игры. Власти планировали постепенно снизить налоговую ставку с 6% до 4% до 2028 года, уменьшая ее ежегодно на 0,5 процентного пункта.

Однако на первом этапе реформы из-за ошибки в тексте закона вместо снижения ставки до 5,5% большинство онлайн-игр остались вообще без налогообложения. Причина – некорректная формулировка нормы:

ставка 5,5% была применена только к так называемым играм на мастерство;

"игры случая" (то есть классические онлайн-казино) в это определение не попали;

(то есть классические онлайн-казино) в это определение не попали; в последующих годах закона формулировки уже были выписаны правильно.

По данным ERR, законодательную ошибку обнаружил юрист, представляющий одну из игорных компаний. Таким образом, в течение всего 2026 года значительная часть онлайн-гемблинга в Эстонии не будет платить налог.

Удар по бюджету Эстонии

Член финансового комитета Рийгикогу Риина Сиккут заявила, что из-за этой ошибки бюджет недополучит средства, которые планировали направить на культуру и спорт. "Премьер-министр обещал конец налогового фестиваля, но, похоже, эстонцы дождались налогового цирка. Теперь стало понятно, что освобождение игорного бизнеса от налогов, принятое в спешке, оказалось дефектным", – отметила Сиккут.

Она добавила, что фактическое налоговое освобождение онлайн-казино стало следствием "опечатки, которая превратилась в закон".

Инициатором налоговых изменений был депутат от Партии реформ Мадис Тимпсон – председатель комитета по правовым вопросам. Он заявлял, что снижение налогов может сделать Эстонию "раем для дистанционного гемблинга". По его словам, международные игроки могли бы переносить доходы из других стран – в частности, Франции и Испании – именно в эстонскую юрисдикцию.

Не все члены правительственной коалиции поддерживали реформу. Критики подчеркивали, что для крупных международных операторов стабильность регулирования важнее незначительной налоговой экономии.

По состоянию на сейчас онлайн-рынок азартных игр в Эстонии в 2026 году остается фактически без налоговой нагрузки. Будет ли закон оперативно исправлен – официально не сообщалось.

