Страна Европы планирует кардинально изменить рекламу азартных игр: что попадет под запрет

С 19 января 2026 года в Великобритании запретят комбинированные бонусы, которые сочетают различные виды азартных продуктов в одной акции. Регулятор считает такие предложения обманчивыми и вредными для игроков и призывает операторов заблаговременно изменить свои бонусные программы.

Об этом пишет CMS Law-Now. Речь идет о промоакциях, которые одновременно охватывают несколько видов азартных продуктов – ставки на спорт, онлайн-казино, бинго или лотереи.

Соответствующие изменения будут внесены в Лицензионные условия и кодексы практики, которые являются обязательными для всех лицензированных операторов. Согласно новым правилам, каждый бонус или поощрение должно касаться только одного продукта. Операторы больше не смогут предлагать акции, где, например, игрок делает ставку на спорт, а вознаграждение получает в виде фриспинов в казино или бонусов для других игр.

Регулятор отмечает, что и условия участия, и сама награда должны быть связаны с одним и тем же видом азартной деятельности. Решение было принято по итогам общественных консультаций, которые состоялись после публикации правительственного "белого документа" по реформе игорного рынка в условиях цифровой экономики.

Документ предусматривает комплексное обновление правил регулирования азартных игр, с акцентом на защиту потребителей и уменьшение вреда, связанного с чрезмерной игрой. В Комиссии по азартным играм отмечают, что комбинированные бонусы часто являются сложными для понимания, вводят пользователей в заблуждение и могут побудить к рискованному поведению. По оценке регулятора, такие промоакции повышают вероятность финансовых потерь и затрудняют осознанный выбор игроков, особенно новичков или уязвимых категорий пользователей.

Несмотря на критику со стороны части игорных операторов, которые считают новые требования чрезмерными и ограничивающими маркетинговые инструменты, регулятор заявил, что собранных доказательств достаточно для введения запрета. Комиссия подчеркнула, что ее приоритетом остается снижение рисков вреда от азартных игр, даже если это требует более жестких правил для бизнеса.

После вступления в силу изменений примеры разрешенных и запрещенных бонусов будут четко разграничены. Так, предложение "ставка £5 – бесплатная ставка £5" останется легальным, ведь оба условия касаются ставок. В то же время акция "ставка £5 – фриспины в онлайн-казино" будет запрещена.

