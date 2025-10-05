Наложили штрафов на более ₴24 млн: в "ПлейСити" рассказали, сколько сайтов онлайн-казино заблокировали

В III квартале 2025 года в Украине заблокировали 865 сайтов онлайн-казино и наложили штрафы на ₴24 млн за незаконную рекламу. Отмечается, что государственная система онлайн-мониторинга и обновленные лицензионные условия позволяют эффективнее контролировать рынок и защищать игроков.

Об этом пишет государственное агентство по мониторингу азартных игр"ПлейСити". В III квартале 2025 года регулятор продемонстрировал активную борьбу с незаконными игорными площадками и рекламой.

За отчетный период было заблокировано 865 сайтов онлайн-казино, работавших без соответствующей лицензии, а также 113 752 уникальных доменов-зеркал, которые предоставляли доступ к этим платформам. Кроме того, контрольные органы прекратили деятельность 32 страниц с незаконной рекламой азартных игр.

Совокупно за нарушения законодательства, связанные с незаконной рекламой казино, были наложены штрафы на сумму 24 миллиона гривен. Отмечается, что эти меры свидетельствуют о решительном курсе государства на формирование эффективной и прозрачной политики в сфере азартных игр. Регуляторы последовательно работают над несколькими направлениями:

реестры:

внедрены единые правила ведения государственных реестров;

начата интеграция в Госсистему онлайн-мониторинга , что позволяет оперативно отслеживать деятельность операторов и бороться с нелегальными сайтами.

, что позволяет оперативно отслеживать деятельность операторов и бороться с нелегальными сайтами. лицензирование:

обновлены лицензионные условия для организаторов азартных игр;

восстановлена выдача лицензий для легальных операторов;

введен запрет для организаторов, связанных со страной-агрессором, что повышает безопасность и прозрачность рынка.

защита игроков:

усилены принципы ответственной игры;

запрещено поощрение пользователей к игре бонусами и подарками;

обязаны операторы информировать пользователей о рисках лудомании, что позволяет уменьшить негативные последствия азартных игр для граждан.

Благодаря легализации и контроля над сферой азартных игр, в III квартале 2025 года государственный бюджет получил 592,7 миллиона гривен от лицензионных платежей, что демонстрирует экономический эффект от упорядочения рынка. Цифровые инструменты и технологии также играют ключевую роль в борьбе с нелегальной деятельностью.

Минцифра совместно с компанией "ПлейСити" запустила государственную систему онлайн-мониторинга и разрабатывает систему трекинга нелегальных веб-сайтов, что позволит отслеживать нарушителей в режиме реального времени и эффективнее блокировать их деятельность. Таким образом, государство активно модернизирует индустрию азартных игр, сочетая законодательные изменения, цифровые технологии и принципы защиты игроков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, популярную украинскую блогершу Дариану Корецкую (officialdori_) оштрафовали на 4,8 млн грн – женщину обвиняют в незаконной рекламе онлайн-казино. За страницей женщины в Instagram следят 370 тыс. пользователей.

