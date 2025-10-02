Обманывала подписчиков с рекламой онлайн-казино: украинскую блогершу оштрафовали на 4,8 млн грн
Популярную украинскую блогершу Дариану Корецкую (officialdori_) оштрафовали на 4,8 млн грн – женщину обвиняют в незаконной рекламе онлайн-казино. За страницей женщины в Instagram следят 370 тыс. пользователей.
Об этом сообщили в государственном агентстве по вопросам регулирования азартных игр и лотерей"ПлейСити". Отмечается, что женщина:
- заявляла в Stories, что азартные игры "поднимают настроение" из-за гормонов счастья;
- показывала $200 якобы выигранные в онлайн-казино;
- добавила активную ссылку на сайт для регистрации в казино.
Как показала проверка, реального аккаунта Корецкая не имеет. То есть реклама была мнимой.
Выявить системные нарушения удалось благодаря мониторингу командой PlayCity и жалобам пользователей. А личность установили благодаря оперативной работе Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве.
В Украине начали "чистки" в Instagram за рекламу онлайн-казино
В августе в Украине заблокировали 7 Instagram-аккаунтов за систематическую рекламу онлайн-казино, среди них — страница блогера Симбочки. Гражданам отметили, что сотрудничество с Meta будет продолжаться, а борьба с нелегальным азартом будет только усиливаться.
Правила по рекламе казино
В Украине действуют жесткие требования к продвижению азартных игр. Согласно закону:
- реклама разрешена только в определенных местах: в ночном эфире телевидения, в специализированных изданиях для взрослых, а также на официальных сайтах и в приложениях легальных операторов азартных игр;
- весь контент должен быть четко маркирован пометкой 21+;
- рекламировать можно только лицензированные бренды, работающие легально в Украине;
- категорически запрещено показывать в таких рекламных материалах несовершеннолетних, военных, медиков, волонтеров, а также использовать известных людей (кроме спортсменов);
- рекламные сообщения не должны содержать обещаний "легких денег", бонусов или скрытой интеграции брендов;
- не менее 15% площади объявления должно содержать предупреждение о риске игровой зависимости.
Также OBOZ.UA сообщал о штрафе в размере 4,8 млн грн за нарушение правила рекламы азартных игр, который выписали блогеру Русалочке XL Опубликованное ею видео регулятор назвал "классическим примером манипулятивной рекламы с призывом играть".
