Наложили штрафов на более ₴67 за рекламу казино: кого наказали и какие правила действуют в Украине

За шесть месяцев государственное агентство по вопросам регулирования азартных игр и лотерей"ПлейСити" наложило ₴67,2 млн штрафов на 14 блогеров, сайтов и медиа за незаконную рекламу азартных игр. Нарушением считается любой контент, демонстрирующий ставки, выигрыши, бонусы или маскирующий рекламу под личный опыт, а штрафы за такие действия достигают миллионов гривен.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины. Проверки проводились в рамках системного мониторинга соцсетей, сайтов и медиаплатформ.

Основное внимание уделялось контенту, который мог влиять на молодежь или вводить аудиторию в заблуждение относительно реальных рисков азартных игр. Действующее украинское законодательство предусматривает четкие требования к рекламе казино. Она разрешена только при условии, что:

заказчиком рекламы является организатор азартных игр с действующей украинской лицензией;

реклама размещена в медиа или на платформах, прямо определенных законом;

четко указано возрастное ограничение 21+;

присутствует предупреждение об ответственной игре и рисках зависимости.

Выполнение всех этих условий является обязательным. Отклонение даже по одному пункту может стать основанием для штрафа. Во время проверок специалисты PlayCity выявили ряд типичных нарушений. К незаконной рекламе относят контент, который:

демонстрирует интерфейс игры, ставки или выигрыши;

продвигает бренды нелегальных организаторов азартных игр;

обещает бонусы, "игру бесплатно" или другие финансовые преимущества;

подает азартные игры как способ легкого или быстрого дохода;

маскирует рекламу под личный опыт блогера или "искреннюю рекомендацию".

Особое внимание регулятор уделяет именно скрытой рекламе, которая формально выглядит как личное мнение или лайфстайл-контент, но фактически имеет рекламную цель. В "ПлейСити" отмечают, что популярные блогеры имеют значительное влияние на аудиторию, поэтому ответственность за несоблюдение правил для них является повышенной. Именно инфлюенсеры с сотнями тысяч подписчиков чаще всего становятся фигурантами проверок.

Среди последних оштрафованных – блогеры Коля Залипуха и Анна Алхим, которые рекламировали азартные игры в своих Instagram-аккаунтах с аудиторией более полумиллиона подписчиков. Ранее санкции также применялись к инфлюенсерам Симбочка, Русалочка XL и телеграмм-каналу "Труха Украина".

После вынесения решения у нарушителей есть три месяца, чтобы добровольно оплатить штраф или обжаловать его в установленном порядке. В недавних случаях средний размер штрафа составлял ₴4,8 млн. Если средства не будут уплачены в установленный срок, материалы передаются в исполнительную службу для принудительного взыскания.

