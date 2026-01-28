"Наполи" сразится с "Челси": букмекеры назвали фаворита "матча жизни" Лиги чемпионов

В последнем туре общего этапа Лиге чемпионов итальянский "Наполи" сыграет с английским "Челси". Для обеих команд это будет важный матч – в случае победы "Челси" практически наверняка обеспечит себе место в топ-8 турнирной таблицы, что позволит ему напрямую выйти в 1/8 финала. А "Наполи" с большой долей вероятности войдет в топ-24 – и квалифицируется в стыковые матчи.

больше шансов на победу у англичан – для них действует коєффициент 2.16. Для итальянцев – 3.41.

На ничью букмекеры установили коєффициент 3.79. Т.е., в мирный исход поединка они верят меньше всего.

Вместе с тем, самым вероятным счетом специалисты считают 1:1 – для него действует коэффициент 6.70. А кроме того:

0:1 (победа "Челси") – 8.60.

1:2 (победа "Челси") – 8.70.

1:0 (победа "Наполи") – 11.00.

Меньше всего же верят в счет 5:5. Для него определили коэффициент 401.00.

Игра состоится 28 января на поле "Наполи". Начало – 22:00 по Киеву.

После 7 туров "Челси" занимает 8 место в турнирной таблице. У команды:

13 очков;

4 победы;

1 ничтя;

2 поражения;

14 голов забито;

8 пропущено.

"Наполи" идет 25-м. У него:

8 очков;

2 победы;

2 ничьи;

3 поражения;

7 голов забито;

12 пропущено.

в преддверии последнего – восьмого – тура общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней английский "Арсенал". На триумф "канониров" действует самый низкий из всех участников турнира, которые имеют реальные или потенциальные шансы на продолжение борьбы.

