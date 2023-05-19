Нардепке от "Слуги" сообщили о подозрении из-за незадекларированного имущества на 1,8 млн грн: схема

Народной депутатке от "Слуги народа" Ольге Саладухе сообщили о подозрении. Она не задекларировала имущество на 1,8 млн грн.

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Как сообщили в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), депутат не задекларировала расположенный на принадлежащем ей земельном участке объект недвижимости – недостроенный дом площадью более 167 кв. м под Киевом. Землю она приобрела в собственность в 2020 году, и о расположенной на ней недостройке в договоре купли-продажи, как оказалось, упоминания не было.

"По результатам проверки е-декларации НАПК обратило внимание на этот факт, и нардепке была предоставлена возможность устранить неточности. Однако даже после этого народная избранница решила не показывать объект недвижимости – подала исправленную декларацию без соответствующих данных", – говорится в сообщении ведомства.

Как написал в своем Telegram Андрей Смолий, политический эксперт и общественный деятель, речь идет именно о нардепке Ольге Саладухе.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что бывший и. о. первого заместителя председателя правления "Укртатнафты" получил новое подозрение. Наряду с уклонением от налогов он обвиняется в хищении топлива на 2 млрд грн. Отмечается, что речь идет об исполняющем обязанности первого заместителя председателя правления "Укртатнафты" в 2019-2022 гг., тогда этот пост занимал Руслан Ляпка.

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