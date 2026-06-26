"Нарисовал" 9 млн долларов доходов: россиянина, экс-руководителя известной лотерейной компании, отправили в тюрьму в США

В США приговорили бывшего топ-менеджера американской компании в сфере онлайн-лотерей Lottery.com россиянина Вадима Комиссарова. Его признали виновным в крупном мошенничестве с финансовой отчетностью.

По данным американской прокуратуры, он помог искусственно завысить доходы оператора лотерей почти на 9 млн долларов. Это было сделано для поддержания стоимости акций после выхода компании на биржу, пишет Casino.org.

По данным следствия, в 2021 году Комиссаров вместе с сообщниками организовал фиктивные операции между Lottery.com и другой компанией, не имевшие реального экономического содержания. Несмотря на это, сделки были отражены в финансовой отчетности как законный доход.

Lottery.com – американская платформа, позволяющая пользователям удаленно покупать официальные лотерейные билеты в различных штатах США.

В результате выручка Lottery.com была завышена примерно на 9 млн долларов. Именно эти показатели использовались для отчетности перед инвесторами после выхода компании на биржу через механизм SPAC.

Суд признал Комиссарова виновным в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами. Его приговорили к лишению свободы, а также обязали выплатить штраф и компенсацию. В то же время другие фигуранты дела также ранее признали вину или ожидают вынесения приговора.

Скандал вокруг Lottery.com разгорелся еще в 2022 году после внутреннего аудита, выявившего существенные нарушения в финансовой отчетности. Компания была вынуждена пересмотреть свои финансовые результаты, а её акции резко подешевели. Впоследствии руководство сменили, а расследованием занялись Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерство юстиции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Министерство юстиции США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) инициировали расследование в отношении бывшего конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса. Мужчину подозревают в мошенничестве со ставками на платформе прогнозов Kalshi.

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