Сделал ставку на себя и заработал крупную сумму: в США начали расследование в отношении бывшего конгрессмена

Министерство юстиции США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) инициировали расследование в отношении бывшего конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса. Мужчину подозревают в мошенничестве со ставками на платформе прогнозов Kalshi.

Об этом сообщает NRP. По версии следствия, политик мог заработать десятки тысяч долларов на собственном решении пропустить выступление президента Дональда Трампа в Конгрессе.

Суть манипуляции

Источники, знакомые с ходом торгов, описывают четкую последовательность действий экс-политика. Она свидетельствует о вероятном введении публики в заблуждение ради финансовой выгоды:

за день до выступления Трампа в Конгрессе 24 февраля этого года Сантос опубликовал видео в сети X, где уверенно заверил, что будет присутствовать на трибуне для гостей ;

; это заявление, соответственно, подняло ставки на рынке прогнозов относительно его присутствия;

относительно его присутствия; параллельно с этим Сантос открыл позицию на Kalshi, поставив на то, что он не придет на мероприятие ;

; в итоге политик проигнорировал выступление президент – во время самой речи он пожаловался в X на логистику и заявил, что находится в аэропорту, после чего котировки на Kalshi относительно его появления стремительно обвалились.

Платформа Kalshi заметила эти подозрительные транзакции, заморозила аккаунт Сантоса и передала материалы расследования в CFTC и Министерство юстиции.

Реакция Сантоса

Когда журналисты обратились к экс-конгрессмену, тот заявил, что расследование является "новостью для него". Кроме того, он отказался дать прямой ответ на вопрос о наличии у него профиля на платформе.

"Я не говорю „да" и не говорю „нет"", — –, — сказал политик.

В то же время он заявил, что лично знаком с соучредительницей Kalshi Луаной Лопес Ларой и планирует позвонить ей, чтобы выяснить ситуацию. Однако инсайдеры внутри компании опровергли это заявление и подчеркнули, что Лара и Сантос даже никогда не общались.

Что предшествовало

Новый скандал разразился всего через несколько месяцев после освобождения Сантоса. Он провёл за решёткой менее трёх месяцев из присуждённых ему 87 месяцев за мошенничество и хищение персональных данных, поскольку в октябре прошлого года Дональд Трамп смягчил ему приговор.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что сотрудников Белого дома в марте официально предупредили о запрете использовать инсайдерскую информацию для ставок на прогнозных рынках Kalshi и Polymarket. Соответствующее письмо разослали 24 марта – на следующий день после заявления президента Дональда Трампа о пятидневной паузе в операции США против Ирана.

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