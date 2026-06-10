Нашел в кармане почти 9 миллионов евро: победитель лотереи несколько дней не знал о своем богатстве

Житель Дублина выиграл в лотерею 8 726 418 евро, но узнал об этом только через несколько дней, случайно найдя билет в собственном кармане. Полученные средства он планирует потратить на покупку дома, отдых, помощь семье и благотворительность.

Об этом пишет The Irish SUN. Судьбоносный билет был приобретен в магазине, для игрока это была обычная ставка, которая ничем не отличалась от предыдущих.

После розыгрыша лотереи 2 мая мужчина не спешил проверять результаты. Билет просто оставался в его кармане, пока через несколько дней он случайно не наткнулся на него. Тогда он решил отсканировать билет через мобильное приложение, именно в этот момент его жизнь перевернулась с ног на голову.

После сканирования на экране появилось короткое сообщение – "Вы выиграли по-крупному, обратитесь в Национальную лотерею". Сначала мужчина подумал, что произошла ошибка, он сразу открыл страницу результатов и несколько раз проверил выигрышные номера.

По его словам, он просто не мог поверить собственным глазам. "Я до сих пор не могу поверить, что это произошло на самом деле", – признался победитель. После осознания выигрыша мужчину охватил настоящий шок. Он рассказал, что его буквально начало трясти от волнения, а мысли путались настолько, чтосложно было осознать реальность случившегося.

Особенно поражает тот факт, что в течение нескольких дней счастливчик носил выигрышный билет с собой, даже не догадываясь о его реальной ценности. Фактически он передвигался по городу с документом, который стоил более 8,7 миллиона евро, и даже не знал об этом.

Когда пришло время официально передать билет представителям Национальной лотереи, мужчина признался, что почувствовал огромное облегчение. Все это время он переживал, чтобы случайно не потерять или не повредить свой бесценный билет.

Победитель рассказал, что после известия о выигрыше не мог сидеть на месте. По словам мужчины, даже через несколько недель после выигрыша он продолжал чувствовать себя так, будто все это происходит не с ним.

Несмотря на внезапное богатство, новоиспеченный миллионер уже имеет четкие планы по использованию средств. Прежде всего он хочет приобрести собственный дом. Поиск жилья станет его главной задачей в ближайшее время. Также мужчина планирует несколько отпусков в теплых странах, чтобы отпраздновать событие и немного отдохнуть после эмоционального потрясения.

Впрочем, значительная часть средств будет направлена не только на личные нужды. Победитель заявил, что хочет помочь своей семье и сделать благотворительные пожертвования на важные для него проекты. Он отметил, что возможность поддержать близких приносит ему не меньшую радость, чем сам выигрыш.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 80-летняя британка Роуз Тресадерн вместе с детьми выиграла 1 миллион фунтов стерлингов, используя лотерейные номера, которые много лет назад выбрал ее покойный муж. Семья считает этот выигрыш особым знаком памяти о Дереке и планирует использовать средства для улучшения своей жизни.

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