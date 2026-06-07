"Он продолжает заботиться о нас": номера покойного мужа принесли лотерейный выигрыш в 1 миллион фунтов

80-летняя британка Роуз Тресадерн вместе с детьми выиграла 1 миллион фунтов стерлингов, используя лотерейные номера, которые много лет назад выбрал ее покойный муж. Семья считает этот выигрыш особым знаком памяти о Дереке и планирует использовать средства для улучшения своей жизни.

Об этом пишет ITVx. Роуз Тресадерн проживает неподалеку Саутенд-он-Си в английском графстве Эссекс. В течение многих лет она вместе с мужем Дереком участвовала в лотерейных розыгрышах, используя одну и ту же комбинацию чисел.

После смерти мужа в возрасте 83 лет женщина решила не отказываться от этой традиции. Вместе с сыном Барри и дочерью Джули они продолжили играть теми же числами, ведь они напоминали им о человеке, который был центром их семьи. Даже тогда никто не предполагал, что привычная семейная традиция однажды принесет им семизначный выигрыш.

В розыгрыше лотереи семья угадала пять основных номеров и бонусный шарик. Именно такая комбинация принесла семье приз в размере 1 миллиона фунтов стерлингов. По словам Роуз, она была настолько шокирована новостью, что едва смогла сообщить об этом своим детям.

Когда пенсионерка позвонила Барри и Джули, они сразу поняли, что произошло что-то необычное. Из-за волнения матери дети даже подумали, что случилась беда. Однако после слов о выигрыше в миллион фунтов на другом конце трубки воцарилась тишина.

Женщина признается, что даже не знает точного значения чисел, которые много лет назад выбрал ее муж. Однако она убеждена, что именно эта комбинация стала для семьи символом поддержки со стороны Дерека. Пенсионерка говорит, что чувствует, будто муж и после смерти продолжает заботиться о своих близких.

Особенно символическим выигрыш выглядит из-за того, что Дерек умер вскоре после того, как супруги отметили бриллиантовую свадьбу – 60 лет совместной жизни. В отличие от многих победителей лотерей, которые мечтают о роскошных автомобилях или дорогих путешествиях, Роуз имеет довольно практические планы.

Часть средств она планирует направить на переезд в жилье для пожилых людей, которое будет лучше приспособлено к ее потребностям. По словам женщины, новое жилье обеспечит ей комфорт, независимость и спокойствие в повседневной жизни.

Кроме того, пенсионерка хочет отремонтировать свое обручальное кольцо, которое напоминает ей о десятилетиях счастливого брака. Также она позволит себе приобрести новое украшение как память об особом моменте в жизни семьи. Ее дети также получат часть выигрыша, что поможет им реализовать собственные планы и обеспечить финансовую стабильность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в США женщина по фамилии Fortune, что с английского переводится как "удача" или "фортуна", выиграла $1 млн в лотерею. Победительницей стала жительница Нью-Йорка Франсин Фортун, которая приобрела выигрышный билет всего за $5. Счастливица формально увеличила свою "инвестицию" в двести тысяч раз.

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