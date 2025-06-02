Назван главный фаворит на получение "Золотого мяча 2025": обновленный рейтинг букмекеров

По мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же фаворитом на получение награды и в мае.

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"Его голевой рекорд говорит сам за себя. За 49 матчей во всех соревнованиях вингер-страйкер забил 33 гола и отдал 13 результативных передач. И это были очень важные голы – вспомните удар в ворота "Ливерпуля" и гол "Арсенала" на пути к славе в Лиге чемпионов", – охарактеризовали Дембеле в Givemesport.

Следующий "в очереди" на получение престижной награды, по данным портала, игрок испанской "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. Который, по сравнению с майским рейтингом, поднялся на 2 позиции.

На третьем месте – бразилец Рафинья из "Барселоны" Его позиция ухудшилась – в мае он был вторым.

Также, по данным аналитиков, в топ-10 футболистов, имеющими шансы выиграть "Золотой мяч", входят:

Мохаммед Салах (Египет, "Ливерпуль") – поднялся на 1 позицию;

Дезире Дуе (Франция, ПСЖ) – поднялся в топ-10;

Хвича Кварцхелия (Грузия, ПСЖ) – поднялся в топ-10;

Витинья (Португалия, ПСЖ) – поднялся в топ-10;

Килиан Мбаппе (Франция, "Реал") – опустился на 2 позиции;

Лаутаро Мартинес (Аргентина, "Интер") – опустился на 6 позиций;

Педри (Испания, "Барселона) – опустился на 3 позиции.

Как голосуют за Золотой мяч

"Золотой мяч" присуждается на основании трех критериев: индивидуальные выступления, командные достижения, честная игра. Решать, кто победил, будут профильные журналисты: по одному представителю от топ-100 стран в последнем рейтинге ФИФА среди мужчин.

Каждый из членов жюри должен распределить баллы (15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1) между своей десяткой лучших футболистов, выбранных из тридцати в финальном списке. Соответственно, получит награду тот, кто суммарно наберет больше очков.

В случае равенства баллов, игроки делятся по количеству первых мест, присужденных им журналистами. Если и в этом случае ничья сохраняется, жюри сравнит количество вторых, третьих, четвертых мест и так далее, пока не будет найдено преимущество.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Нидерландах полностью запретят спортивное спонсорство со стороны гемблинговых компаний. Таким образом, местный игорный регулятор Kansspelautoriteit (KSA) решил ужесточить надзор за рекламной деятельностью в сфере азартных игр.

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