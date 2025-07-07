Назван фаворит на победу на Клубном чемпионате мира: чьи шансы букмекеры оценивают выше всего
Букмекеры считают ПСЖ главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира перед стартом стадии 1/2 финала. Для этой команды действует коэффициент 2.20.
Вторым претендентом на победу, по данным Favbet, является "Реал". Для него действует коэффициент 2.70.
Третий – "Челси". Для него установили коэффициент 3.50.
"Флуминенсе" – четвертый. У него коэффициент 12.00.
Полуфинальные матчи турнира пройдут 8-9 июля. В них сыграют:
- "Флуминенсе" – "Челси".
- ПСЖ – "Реал".
Напомним, что в 1/4 финала:
- "Флуминенсе" выигоал у "Аль-Хиляля" со счетом 2:1.
- "Палмейрас" проиграл "Челси" (Англия) со счетом 1:2
- ПСЖ выиграл у "Баварии" со счетом 2:0.
- "Реал" победил "Боруссию" со счетом 3:2
Где смотреть Клубный чемпионат мира
Официальным транслятором турнира в Украине стало "Суспильне". Прямой эфир большинства матчей будет доступен на региональных каналах "Суспильного", а также платформе "Суспильне Спорт".
Все поединки первенства проведет видеосервис DAZN, однако матчи на нем пройдут без украинских комментаторов.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же фаворитом на получение награды и в мае.
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