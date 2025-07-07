Назван фаворит на победу на Клубном чемпионате мира: чьи шансы букмекеры оценивают выше всего

Букмекеры считают ПСЖ главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира перед стартом стадии 1/2 финала. Для этой команды действует коэффициент 2.20.

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Вторым претендентом на победу, по данным Favbet, является "Реал". Для него действует коэффициент 2.70.

Третий – "Челси". Для него установили коэффициент 3.50.

"Флуминенсе" – четвертый. У него коэффициент 12.00.

Полуфинальные матчи турнира пройдут 8-9 июля. В них сыграют:

"Флуминенсе" – "Челси".

ПСЖ – "Реал".

Напомним, что в 1/4 финала:

"Флуминенсе" выигоал у "Аль-Хиляля" со счетом 2:1.

"Палмейрас" проиграл "Челси" (Англия) со счетом 1:2

ПСЖ выиграл у "Баварии" со счетом 2:0.

"Реал" победил "Боруссию" со счетом 3:2

Где смотреть Клубный чемпионат мира

Официальным транслятором турнира в Украине стало "Суспильне". Прямой эфир большинства матчей будет доступен на региональных каналах "Суспильного", а также платформе "Суспильне Спорт".

Все поединки первенства проведет видеосервис DAZN, однако матчи на нем пройдут без украинских комментаторов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же фаворитом на получение награды и в мае.

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