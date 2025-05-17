Назван фаворит на победу в финале английского Чемпионшипа: чьи шансы на выход в АПЛ букмекеры оценивают выше всего

"Шеффилд Юнайтед" (ШЮ) является фаворитом на победу в плей-офф английского Чемпионшипа – и выход в Премьер Лигу (АПЛ). Для этой команды действует коэффициент 1.70, тогда как для другого финалиста – "Сандерденда", – 2.15.

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Игра запланирована на 24 мая. Как считают букмекеров Favbet, на победу в основное время шансов больше именно у ШЮ: для него действует коэффициент 2.40, тогда как для "Сандерленда" – 3.20.

Вероятность ничьи же оценивается как и победа "Сандерленда". Для нее действует коэффициент 3.20.

Впрочем, самым вероятным счетом букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 5.60. А также:

0:0 – 6.90;

1:0 (победа ШЮ) – 6.90;

0:1 (победа "Сандерленда") – 8.10.

Меньше всего верят в счет 3:2 в пользу "Сандерленда" – для него действует коэффициент 30.00.

На победу в овертаймах для ШЮ действует коэффициент 10.00. Для "Сандерленда" – 13.00.

А вот в серии пенальти шансы у команд, по мнению букмекеров, равны. И для ШЮ, и для "Сандерленда" действует коэффициент 9.50.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают МЮ фаворитом на победу в Лиге Европы. Для него действует коэффициент 1.78, тогда как для другого финалиста турнира – "Тоттенхема", – 2.08.

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