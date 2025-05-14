Назван фаворит на победу в Лиге Европы: чьи шансы букмекеры оценивают выше всего
Букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" (МЮ) фаворитом на победу в Лиге Европы. Для него действует коэффициент 1.78, тогда как для другого финалиста турнира – "Тоттенхема", – 2.08.
В целом же, считают в Favbet, в МЮ больше шансов победить как в основное время матча, так и в дополнительное, и в серии послематчевых пенальти. Так, для основного времени определены коэффициенты:
- на победу МЮ – 2.46;
- на "Тоттенхем" – 2.98;
- на ничью – 3.40.
При этом самым вероятным счетом букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 5.80. А кроме того:
- 0:1 (победа МЮ) – 9.00;
- 0:0 – 9.00;
- 1:2 (победа МЮ) – 9.90;
- 1:0 (победа "Тоттенхема") – 9.00.
Меньше всего верят в счет 3:2 в пользу "Тоттенхема" – для него действует коэффициент 24.00. А также:
- 2:3 (победа МЮ) – 23.00;
- 3:0 (победа "Тоттенхема") – 23.00.
На победу в овертаймах для МЮ действует коэффициент 9.00. Для "Тоттенхема" – 10.00.
На победу в серии пенальти для МЮ действует коэффициент 9.00. Для "Тоттенхема" – 10.00.
Впрочем, букмекеры дают немного шансов на то, что до дополнительного времени или пенальти дело вообще дойдет. Так:
- На то, что игра закончится в дополнительное время, действует коэффициент 5.50. На то, что овертаймов не будет – 1.13.
- На то, что игра закончится после серии пенальти, действует коэффициент 5.30. На то, что их не будет – 1.13.
Финал Лиги Европы запланирован на 21 мая. Игра пройдет в испанском Бильбао на стадиони "Сан Мамес".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок вышедшего в финал Лиги чемпионов французского ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. При этом, по сравнению с мартовским прогнозом, он значительно улучшил свои шансы получить статус лучшего футболиста мира – тогда он считался 9-м претендентом.
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