Назван фаворит на победу в Лиге Европы: чьи шансы букмекеры оценивают выше всего

Букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" (МЮ) фаворитом на победу в Лиге Европы. Для него действует коэффициент 1.78, тогда как для другого финалиста турнира – "Тоттенхема", – 2.08.

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В целом же, считают в Favbet, в МЮ больше шансов победить как в основное время матча, так и в дополнительное, и в серии послематчевых пенальти. Так, для основного времени определены коэффициенты:

на победу МЮ – 2.46;

на "Тоттенхем" – 2.98;

на ничью – 3.40.

При этом самым вероятным счетом букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 5.80. А кроме того:

0:1 (победа МЮ) – 9.00;

0:0 – 9.00;

1:2 (победа МЮ) – 9.90;

1:0 (победа "Тоттенхема") – 9.00.

Меньше всего верят в счет 3:2 в пользу "Тоттенхема" – для него действует коэффициент 24.00. А также:

2:3 (победа МЮ) – 23.00;

3:0 (победа "Тоттенхема") – 23.00.

На победу в овертаймах для МЮ действует коэффициент 9.00. Для "Тоттенхема" – 10.00.

На победу в серии пенальти для МЮ действует коэффициент 9.00. Для "Тоттенхема" – 10.00.

Впрочем, букмекеры дают немного шансов на то, что до дополнительного времени или пенальти дело вообще дойдет. Так:

На то, что игра закончится в дополнительное время, действует коэффициент 5.50. На то, что овертаймов не будет – 1.13.

На то, что игра закончится после серии пенальти, действует коэффициент 5.30. На то, что их не будет – 1.13.

Финал Лиги Европы запланирован на 21 мая. Игра пройдет в испанском Бильбао на стадиони "Сан Мамес".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок вышедшего в финал Лиги чемпионов французского ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. При этом, по сравнению с мартовским прогнозом, он значительно улучшил свои шансы получить статус лучшего футболиста мира – тогда он считался 9-м претендентом.

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