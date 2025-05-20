Назван фаворит на победу в Лиге Конференций: чьи шансы букмекеры оценивают выше всего

Букмекеры считают "Челси" фаворитом на победу в Лиге Конференций. Для него действует коэффициент 1.39, тогда как для другого финалиста турнира – "Бетиса", – 3.10.

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В целом же, считают в Favbet, у "Челси" больше шансов победить как в основное время матча, так и в дополнительное. Так, для основного времени определены коэффициенты:

на победу "Челси" – 1.81;

на "Бетис" – 4.75;

на ничью – 3.65.

При этом самым вероятным счетом букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 6.10. А кроме того:

0:1 (победа "Челси") – 6.90;

0:2 (победа "Челси") – 7.90;

0:0 – 8.30;

1:2 (победа "Челси") – 9.00.

Меньше всего верят в счет 3:0 в пользу "Бетиса" – для него действует коэффициент 35.00. А также:

3:2 (победа "Бетиса") – 32.00;

3:1 (победа "Бетиса") – 29.00;

2:3 (победа "Челси") – 24.00.

На победу в овертаймах для "Челси" действует коэффициент 10.00. Для "Бетиса" – 16.00.

А вот на победу в серии пенальти, по мнению букмекеров, шансы у команд одинаковые. И для "Челси", и для "Бетиса" действует коэффициент 11.00.

Впрочем, букмекеры дают немного шансов на то, что до дополнительного времени или пенальти дело вообще дойдет. Так:

На то, что игра закончится в дополнительное время, действует коэффициент 6.50. На то, что овертаймов не будет – 1.10.

На то, что игра закончится после серии пенальти, действует коэффициент 5.75. На то, что их не будет – 1.12.

Финал Лиги Европы запланирован на 28 мая. Игра пройдет в польском Вроцлаве на Городском стадионе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" фаворитом на победу в Лиге Европы. Для него действует коэффициент 1.78, тогда как для другого финалиста турнира – "Тоттенхема", – 2.08.

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