Назван главный фаворит на победу в Лиге конференций: какие шансы у "Шахтера"

В преддверии стыковых матчей плей-офф Лиги конференций букмекеры считают главным фаворитом на победу в турнире английский "Кристал Пэлас", занявший 10 место в турнирной таблице. На его победу действует коэффициент 4.00. Одним их основных претендентов на победу специалисты также видят украинский "Шахтер" (6 место в таблице) – он 6-й в списке с кофэффициентом 13.00.

Для французского же "Страсбурга", рассказали в vbet, установлен коэффициент 6.00. Он "второй в очереди" за трофеем.

Для испанского "Райо Вальекано" (5 место) и немецкого "Майнца" (7 место) действует коэффициент 9.00. Они – 3-4-е в списке.

Пятая – "Фиорентина". Для нее установили коэффициент 9.50.

Меньше всего же букмекеры верят в триумф 3-х клубов, для которых определили коэффициент 501.00. Это:

"Шкендия" (Северная Македония, 22 место);

"Дрита" (Косово, 20 место);

КуПС (Финляндия, 21 место).

Финал турнира состоится 27 мая 2026 года. Игра пройдет в немецком Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена".

Встречи 1/16, 1/8, 1/4 и 1/2 финала проходят в двухматчевом формате без правила выездного гола. Финал турнира состоит из одного матча.

Как сообщал OBOZ.UA, в преддверии последнего – восьмого – тура общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней английский "Арсенал". На триумф "канониров" действует самый низкий из всех участников турнира, которые имеют реальные или потенциальные шансы на продолжение борьбы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!