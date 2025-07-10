Назван главный фаворит на получение "Золотого мяча 2025": обновленный рейтинг букмекеров

По мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов и финалиста Клубного чемпионата мира – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же фаворитом на получение награды и в июне.

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"ПСЖ Луиса Энрике демонстрирует выдающуюся форму, а Дембеле выступает в роли главного лидера. В 51 матче во всех турнирах вингер, ставший нападающим, забил 35 голов и отдал ещё 16 результативных передач. И это были важные голы – достаточно вспомнить, как он оказался самым расторопным, чтобы добить мяч в ворота "Ливерпуля", или его прекрасный удар по воротам "Арсенала" на пути к триумфу в Лиге чемпионов", – охарактеризовали Дембеле в Givemesport.

Следующий "в очереди" на получение престижной награды, по данным портала, игрок испанской "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. Который, по сравнению с июньским рейтингом, сохранил свою позицию.

На третьем месте – португалец Витинья из ПСЖ. Его позиция улучшилась – в июне он был седьмым.

Также, по данным аналитиков, в топ-10 футболистов, имеющими шансы выиграть "Золотой мяч", входят:

Рафинья (Бразилия, "Барселона") – опустился на 1 позицию;

Мохаммед Салах (Египет, "Ливерпуль") – сохранил место;

Дезире Дуе (Франция, ПСЖ) – сохранил место;

Хвича Кварцхелия (Грузия, ПСЖ) – сохранил место;

Витинья (Португалия, ПСЖ) – сохранил место;

Килиан Мбаппе (Франция, "Реал") – сохранил место;

Нуно Мендеш (Португалия, ПСЖ) – поднялся в топ-10;

Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ) – поднялся в топ-10.

Как голосуют за Золотой мяч

"Золотой мяч" присуждается на основании трех критериев: индивидуальные выступления, командные достижения, честная игра. Решать, кто победил, будут профильные журналисты: по одному представителю от топ-100 стран в последнем рейтинге ФИФА среди мужчин.

Каждый из членов жюри должен распределить баллы (15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1) между своей десяткой лучших футболистов, выбранных из тридцати в финальном списке. Соответственно, получит награду тот, кто суммарно наберет больше очков.

В случае равенства баллов, игроки делятся по количеству первых мест, присужденных им журналистами. Если и в этом случае ничья сохраняется, жюри сравнит количество вторых, третьих, четвертых мест и так далее, пока не будет найдено преимущество.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают Александра Усика фаворитом на победу в матче-реванше с Даниелем Дюбуа 19 июля. При этом шанс на победу украинца немного вырос – с 75,1% до 75,8%.

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