Назван главный фаворит на получение "Золотого мяча 2025": рейтинг букмекеров

Церемония вручения "Золотого мяча"-2025 пройдет вечером 22 сентября в парижском театре "Шатле". По мнению же букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов и финалиста Клубного чемпионата мира – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на награду. Он же біл фаворитом на победу и в начале месяца.

Видео дня

"Его переход в ПСЖ полностью себя оправдал: теперь он в числе главных фаворитов на столь желанный "Золотой мяч". И это вполне заслужено – команда Луиса Энрике играет на полных оборотах, а уроженец Дембеле стал её лидером", – охарактеризовали Дембеле в Givemesport.

Следующий "в очереди" на получение престижной награды, по данным портала, игрок испанской "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. Который, по сравнению с началом сентября, сохранил свою позицию.

На третьем месте – португалец Витинья из ПСЖ. Он также сохранил свою позицию.

Также, по данным аналитиков, в топ-10 футболистов, имеющими шансы выиграть "Золотой мяч", входят:

Рафинья (Бразилия, "Барселона") – сохранил место;

Мохаммед Салах (Египет, "Ливерпуль") – сохранил место;

Дезире Дуе (Франция, ПСЖ) – сохранил место;

Хвича Кварцхелия (Грузия, ПСЖ) – сохранил место;

Килиан Мбаппе (Франция, "Реал") – сохранил место;

Нуно Мендеш (Португалия, ПСЖ) – сохранил место;

Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ) – сохранил место.

Как голосуют за Золотой мяч

"Золотой мяч" присуждается на основании трех критериев: индивидуальные выступления, командные достижения, честная игра. Решать, кто победил, будут профильные журналисты: по одному представителю от топ-100 стран в последнем рейтинге ФИФА среди мужчин.

Каждый из членов жюри должен распределить баллы (15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1) между своей десяткой лучших футболистов, выбранных из тридцати в финальном списке. Соответственно, получит награду тот, кто суммарно наберет больше очков.

В случае равенства баллов, игроки делятся по количеству первых мест, присужденных им журналистами. Если и в этом случае ничья сохраняется, жюри сравнит количество вторых, третьих, четвертых мест и так далее, пока не будет найдено преимущество.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры больше не считают Украину одним из фаворитов отборочной группы D в европейской части отбора на Чемпионат мира-2026. Если до начала состязаний нашей сборной прогнозировали 2 место в группе, которое дает право сыграть в плей-офф за выход на мундиаль, то после первых двух туров отводят уже 3 позицию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!