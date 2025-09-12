Какое место Украина займет в отборе на Чемпионат мира: букмекеры дали прогноз

Букмекеры больше не считают Украину одним из фаворитов отборочной группы D в европейской части отбора на Чемпионат мира-2026. Если до начала состязаний нашей сборной прогнозировали 2 место в группе, которое дает право сыграть в плей-офф за выход на мундиаль, то после первых двух туров отводят уже 3 позицию.

Победит же в группе, считают в Favbet, сборная Франции – для нее действует коэффициент 1.01 (снизился с 1.10). При этом:

Для сборной Исландии – 17.00 (вырос с 15.00).

Для сборной Украины – 20.00 (вырос с 7.50).

Для сборной Азербайджана – 500.00 (вырос с 50.00).

В первых 2-м матчах Украина набрала 1 очко – проиграв Франции со счетом 2:0 и сыграв вничью с Азербайджаном 1:1.

В то же время Исландия победила Азербайджан со счетом 5:0 и проиграла Франции со счетом 2:1.

Таким образом, в настоящее время:

Франция занимает 1 место с 6 очками, забив 4 и пропустив 1 мяч.

Исландия вторая – 3 очка, 6 забитых, 2 пропущенных.

Украина третья – 1 очко, 1 забитый, 3 пропущенных.

Азербайджан четвертый – 1 очко, 1 забитый, 6 пропущенных.

Следующие матчи Украина проведет в октябре-ноябре:

Исландия – Украина – 10 октября.

Украина – Азербайджан – 13 октября.

Франция – Украина – 13 ноября.

Украина – Исландия – 16 ноября.

