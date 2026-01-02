Назван главный фаворит на получение "Золотого мяча 2026": рейтинг букмекеров
Несмотря на то, что совсем недавно – в сентябре-2025 – Усман Дембеле получил главную индивидуальную награду в футболе – "Золотой мяч", – внимание общественности уже переключилось на то, кто выиграет приз в 2026 году. И по мнению букмекеров, самые высокие шансы на это у игрока "Реала" и сборной Франции Килиана Мбаппе.
"Сейчас он приближается к тому, чтобы закрепить за собой статус лучшего футболиста мира, забивая невероятное количество голов из сезона в сезон. После того, как в прошлом сезоне он выиграл "Золотую бутсу" Европы, забив 31 гол в 34 матчах Ла Лиги француз стремительно движется к вершине", – охарактеризовали Мбаппе в Givemesport.
Следующий "в очереди" на получение престижной награды, по данным портала, игрок "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холланд. В топ-10 также вошли:
- Гарри Кейн ("Бавария", сборная Англии).
- Ламин Ямаль ("Барселона", сборная Испании).
- Педри ("Барселона", сборная Испании).
- Деклан Райс ("Арсенал", сборная Англии).
- Лионель Месси ("Интер Маями", сборная Аргентины).
- Луис Диас ("Бавария", сборная Колумбии).
- Криштиану Роналду ("Аль-Насср", сборная Португалии).
- Витинья (ПСЖ, сборная Португалии).
Примечательно, что из всех главных претендентов на награду 7 являются форварадми. Еще 3 – полузащитниками. При этом ни защитников, ни вратарей нет даже в топ-20 претендентах.
Как голосуют за Золотой мяч
"Золотой мяч" присуждается на основании трех критериев: индивидуальные выступления, командные достижения, честная игра. Решать, кто победил, будут профильные журналисты: по одному представителю от топ-100 стран в последнем рейтинге ФИФА среди мужчин.
Каждый из членов жюри должен распределить баллы (15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1) между своей десяткой лучших футболистов, выбранных из тридцати в финальном списке. Соответственно, получит награду тот, кто суммарно наберет больше очков.
В случае равенства баллов, игроки делятся по количеству первых мест, присужденных им журналистами. Если и в этом случае ничья сохраняется, жюри сравнит количество вторых, третьих, четвертых мест и так далее, пока не будет найдено преимущество.
