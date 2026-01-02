Назван главный фаворит на получение "Золотого мяча 2026": рейтинг букмекеров

Несмотря на то, что совсем недавно – в сентябре-2025 – Усман Дембеле получил главную индивидуальную награду в футболе – "Золотой мяч", – внимание общественности уже переключилось на то, кто выиграет приз в 2026 году. И по мнению букмекеров, самые высокие шансы на это у игрока "Реала" и сборной Франции Килиана Мбаппе.

"Сейчас он приближается к тому, чтобы закрепить за собой статус лучшего футболиста мира, забивая невероятное количество голов из сезона в сезон. После того, как в прошлом сезоне он выиграл "Золотую бутсу" Европы, забив 31 гол в 34 матчах Ла Лиги француз стремительно движется к вершине", – охарактеризовали Мбаппе в Givemesport.

Следующий "в очереди" на получение престижной награды, по данным портала, игрок "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холланд. В топ-10 также вошли:

Гарри Кейн ("Бавария", сборная Англии).

Ламин Ямаль ("Барселона", сборная Испании).

Педри ("Барселона", сборная Испании).

Деклан Райс ("Арсенал", сборная Англии).

Лионель Месси ("Интер Маями", сборная Аргентины).

Луис Диас ("Бавария", сборная Колумбии).

Криштиану Роналду ("Аль-Насср", сборная Португалии).

Витинья (ПСЖ, сборная Португалии).

Примечательно, что из всех главных претендентов на награду 7 являются форварадми. Еще 3 – полузащитниками. При этом ни защитников, ни вратарей нет даже в топ-20 претендентах.

Как голосуют за Золотой мяч

"Золотой мяч" присуждается на основании трех критериев: индивидуальные выступления, командные достижения, честная игра. Решать, кто победил, будут профильные журналисты: по одному представителю от топ-100 стран в последнем рейтинге ФИФА среди мужчин.

Каждый из членов жюри должен распределить баллы (15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1) между своей десяткой лучших футболистов, выбранных из тридцати в финальном списке. Соответственно, получит награду тот, кто суммарно наберет больше очков.

В случае равенства баллов, игроки делятся по количеству первых мест, присужденных им журналистами. Если и в этом случае ничья сохраняется, жюри сравнит количество вторых, третьих, четвертых мест и так далее, пока не будет найдено преимущество.

