Назван главный фаворит Серии А 2024/25: у кого самые высокие шансы победить в чемпионате Италии

Букмекеры считают "Наполи" фаворитом на победу в чемпионате Италии по футболу. Перед последним туром чемпионата для него действует коэффициент 1.11 – самый низкий из всех оставшихся претендентов на победу.

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Для другого же претендента – "Интера" – по данным Favbet, коэффициент намного выше. Для этой команды его определили в 6.00.

В настоящее время в итальянской Серии А сыграно 37 туров. И за 1 игру до окончания чемпионата:

"Наполи" имеет 79 очков;

"Интер" – 78.

В оставшемся матчах "Наполи" предстоит сыграть с "Кальяри". который идет 14-м.

В последних 5 матчах команда из Неаполя добыла 3 победы. Еще 2 игры была сведена к ничьей.

В целом же, беспроигрышная серия "Наполи" в чемпионате насчитывает 11 матчей. Последний раз команда потерпела неудачу в игре 26 тура, когда со счетом 2:1 проиграла "Комо". Сама же серия насчитывает 6 побед и 5 ничьих.

"Интеру" же предстоит сыграть против того же "Комо". Эта команда занимает 10 место.

В последних же 5 матчах команда из Милана добыла 2 победы. Еще 2 игра была проиграны и 1 сведена к ничьей.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Шеффилд Юнайтед" (ШЮ) является фаворитом на победу в плей-офф английского Чемпионшипа – и выход в Премьер Лигу (АПЛ). Для этой команды действует коэффициент 1.70, тогда как для другого финалиста – "Сандерденда", – 2.15.

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