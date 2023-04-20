Названа область Украины, наиболее пострадавшая от обстрелов Россией энергообъектов

В Украине от обстрелов страной-террористкой Россией объектов энергетической инфраструктуры нашего государства больше всего пострадали деоккупированные территории и те, где ведутся боевые действия. Особенно велики разрушения на Херсонщине, где оккупанты уничтожали все энергообъекты.

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Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью OBOZREVATEL. Вскоре на сайте будет опубликован полный текст интервью.

"Пострадали больше всего деоккупированные территории. Больше всего страдают те территории, где идет бой. Херсонщина - там просто все уничтожено, то есть они (россияне. – Ред.) отступали оттуда, как они говорили "планово", так вот, они уничтожили там все под ноль ". Они взорвали опоры, каждый трансформатор, все, что можно было уничтожить, уничтожено", – сказал эксперт.

Он добавил, что если на Харьковщине оккупанты "драпали" и не успевали уничтожать энергетические объекты, то Херсонщина уничтожена "в ноль". "И там на самом деле будет сложнее всего. Что будет на Донетчине, то вообще боюсь думать, потому что те бои, которые там идут, и то, что будет там происходить дальше, – это абсолютно непредсказуемо", – подытожил Харченко.

Также специалист добавил, что в Украине для полного восстановления энергетической системы понадобится до 5-7 лет. При этом для того, чтобы восстановить нормальное рабочее состояние, потребуется примерно 2-2,5 года.

Харченко отметил: для того чтобы просто восстановить мощности только умеренно-базового уровня в течение 2023-2024 годов, нужно около $2 млрд. Но это сумма не для полного восстановления, а только на то, "чтобы привести энергосистему в чувство".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, экспорт электроэнергии из Украины помогает удерживать тарифы на "свет" на текущем уровне (1,44 грн за кВт*ч за потребление до 250 кВт*ч в месяц и 1,68 грн при более высоком). Однако невозможно сказать, сколько будет продолжаться продажа тока за границу.

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