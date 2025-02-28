"Штутгарт" против "Баварии": букмекеры назвали фаворита одного из центральных матчей 24 тура немецкой Бундеслиги

В одном из центральных поединков 24 тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" примет на своем поле "Баварию". В настоящее время хозяева набрали 36 очков и занимают 7 место в турнирной таблице. "Бавария" же лидирует в чемпионате с 58 очками. Ее же букмекеры видят и фаворитом матча: на победу мюнхенцев дают коэффициент 1.70.

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На победу "Штутгарта" же дают намного высший коэффициент – 4.90. На ничью – 4.33. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу хозяев.

В последних же поединках "Штутгарт" впервые за 3 года смог победить дортмундскую "Боруссию" – на выезде со счетом 2:1. Однако затем последовали:

поражение с таким же счетом "Вольфсбурга";

ничья с "Хоффенгаймом", находящимся в нижней части турнирной таблицы.

"Бавария" же в прошлом туре одолела "Айнтрахт" со счетом 4:0. А до этого:

сыграла в ничью с главным конкурентом в борьбе за чемпионство – "Байером";

победила "Вердер" со счетом 3:0.

В целом, между собой команды сыграли за всю историю 161 матч. В 94 поединках побеждала "Бавария", 38 побед на счету Штутгарта и в 29 матчах был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 336:213 в пользу мюнхенцев.

В первом круге "Бавария" разгромила "швабов" со счетом 4:0. В той игре хет-триком отличился Гарри Кейн. Еще 1 гол забил Кингсли Коман.

Как сообщал OBOZ.UA, главным фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге букмекеры видят "Динамо". На победу киевской команды дают коэффициент 1.10. Меньше всего же шансов, по их мнению, сразу у 4-х клубов – "Оболони", "Левого берега", "Черноморца" и "Ингульца". Для всех них действует коэффициент 1501.00.

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