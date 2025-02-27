Названо главного фаворита УПЛ 2024/25: прогноз букмекеров

Главным фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге букмекеры видят "Динамо". На победу киевской команды дают коэффициент 1.10. Меньше всего же шансов, по их мнению, сразу у 4-х клубов – "Оболони", "Левого берега", "Черноморца" и "Ингульца". Для всех них действует коэффициент 1501.00.

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Вторым же после "Динамо" претендентом на победу специалисты считают "Шахтер". Однако его шансы оцениваются намного меньше – на победу дончан дают коэффициент 5.00.

На "Александрию" действует коэффициент 21.00. И она является третьим реальным претендентом на выигрыш чемпионата.

У всех же остальных команд, по мнению букмекеров, шансов намного меньше. Так:

на "Кривбасс" действует коэффициент 401.00;

на "Полесье" и "Зарю" – 501.00;

на "Картпаты" – 751.00;

на "Колос", ЛНЗ; "Рух", "Верес", "Ворсклу" – 1001.00.

Отметим: в настоящее время "Динамо" имеет 46 очков после 18 матчей – и занимает 1 место в турнирной таблице. На втором месте идет "Александрия" – у нее 41 очко при 18 сыгранных поединках.

"Шахтер" расположился на 3-м месте – 36 очков после 17 матчей. Что, впрочем, не мешает букмекерам оценивать его шансы на победу в чемпионате намного выше "Александрии".

Как сообщал OBOZ.UA, главными же фаворитами будущего Чемпионата мира по футболу (пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде) являются Бразилия, Франция и Испания. На победу этих сборных букмекеры выставили коэффициент 7.00 – самый низкий среди всех потенциальных участников чемпионата. На победу Украины (которая, как и множество других команд, еще не прошло отборочный этап), дают коэффициент 201.00, что обеспечивает ей место в 4-м десятке претендентов на победу.

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