УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Названо главного фаворита Лиги Европы: у кого самые высокие шансы на победу

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
2 минуты
597
Названо главного фаворита Лиги Европы

Перед матчами 1/4 финала Лиги Европы сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят испанский "Атлетик". Для команды из Бильбао действует коэффициент 4.33 – самый низкий среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в норжежский "Бодо-Глимт" – на его победу дают коэффициент 41.00.

Видео дня

Среди главных фаворитов турнира также английский "Манчестер Юнайтед". На него дают коэффициент 4.50.

Немногим меньше шансы у лондонского "Тоттенхема" и римского "Лацио". Для них действует коэффициент 5.00.

На победу "Айнтрахта" из Франкфурта действует коэффициент 8.00. На французский "Лион" – 12.00.

Кроме "Бодо-Глимта" же меньше всего шансов на победу в турнире, по мнению букмекеров, имеет шотландский "Рейнджерс" – для него действует коєффициент 21.00.

Главным фаворитом на победу в Лиге Европы букмекеры видят испанский "Атлетик"

В то же время "Лацио" – "Манчестер Юнайтед" является самой вероятной парой финалистов. На нее действует коэффициент 5.50. Также среди вероятных пар:

  • "Тоттенхем" – "Манчестер Юнайтед" – 6.00;
  • "Лацио" – "Атлетик" – 6.00;
  • "Тоттенхем" – "Атлетик" – 6.00;
  • "Айнтрахт" – "Атлетик" – 9.00.

Меньше всего букмекеры верят в пару "Бодо Глимт" – "Рейнджерс". Для нее действует коєффициент 81.00. А кроме того:

  • "Бодо Глимт" – "Лион" – 51.00;
  • "Бодо Глимт" – "Манчестер Юнайтед" – 34.00;
  • "Айнтрахт" – "Рейнджерс" – 34.00.
"Лацио" – "Манчестер Юнайтед" является самой вероятной парой финалистов Лиги Европы

Напомним: матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 10 и 16 апреля. В них сыграют:

  • "Бодо Глимт" – "Лацио";
  • "Тоттенхем" – "Айнтрахт";
  • "Лион" – "Манчествер Юнайтед";
  • "Рейнджерс" – "Атлетик".
Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 10 и 16 апреля

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же ирландская букмекерская компания Paddy Power выплатила выигрыши всем, кто ставил на победу "Ливерпуля" в английской Премьер-лиге сезона 2024/25. При чем, несмотря на то, что сезон еще не закончен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!