Названо главного фаворита Лиги Европы: у кого самые высокие шансы на победу

Перед матчами 1/4 финала Лиги Европы сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят испанский "Атлетик". Для команды из Бильбао действует коэффициент 4.33 – самый низкий среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в норжежский "Бодо-Глимт" – на его победу дают коэффициент 41.00.

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Среди главных фаворитов турнира также английский "Манчестер Юнайтед". На него дают коэффициент 4.50.

Немногим меньше шансы у лондонского "Тоттенхема" и римского "Лацио". Для них действует коэффициент 5.00.

На победу "Айнтрахта" из Франкфурта действует коэффициент 8.00. На французский "Лион" – 12.00.

Кроме "Бодо-Глимта" же меньше всего шансов на победу в турнире, по мнению букмекеров, имеет шотландский "Рейнджерс" – для него действует коєффициент 21.00.

В то же время "Лацио" – "Манчестер Юнайтед" является самой вероятной парой финалистов. На нее действует коэффициент 5.50. Также среди вероятных пар:

"Тоттенхем" – "Манчестер Юнайтед" – 6.00;

"Лацио" – "Атлетик" – 6.00;

"Тоттенхем" – "Атлетик" – 6.00;

"Айнтрахт" – "Атлетик" – 9.00.

Меньше всего букмекеры верят в пару "Бодо Глимт" – "Рейнджерс". Для нее действует коєффициент 81.00. А кроме того:

"Бодо Глимт" – "Лион" – 51.00;

"Бодо Глимт" – "Манчестер Юнайтед" – 34.00;

"Айнтрахт" – "Рейнджерс" – 34.00.

Напомним: матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 10 и 16 апреля. В них сыграют:

"Бодо Глимт" – "Лацио";

"Тоттенхем" – "Айнтрахт";

"Лион" – "Манчествер Юнайтед";

"Рейнджерс" – "Атлетик".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же ирландская букмекерская компания Paddy Power выплатила выигрыши всем, кто ставил на победу "Ливерпуля" в английской Премьер-лиге сезона 2024/25. При чем, несмотря на то, что сезон еще не закончен.

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