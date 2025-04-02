Названо главного фаворита немецкой Бундеслиги 2024/25: у кого самые высокие шансы на победу

Главным фаворитом на победу в немецкой Бундеслиге букмекеры видят "Баварию". На победу мюнхенской команды дают коэффициент 1.025. Меньше всего же шансов, по их мнению, у "Майнца" – для него действует коэффициент 4501.00.

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Вторым же после "Баварии" претендентом на победу специалисты считают "Байер". Однако его шансы оцениваются намного меньше – на победу команды из Леверкузена дают коэффициент 17.00.

Третьим претендентом на победу, по данным букмекеров, является "Айнтрахт". Для которого, впрочем, действует низкий коэффициент 2501.00.

Кроме этих 4-х клубов – "Баварии", "Байера", "Майнца" и "Айнтрахта" – претендентов на победу в чемпионате нет. Остальные команды уже не имеют на это даже математических шансов.

В настоящее время "Бавария" имеет 65 очков после 27 матчей (всего в сезоне –34) – и занимает 1 место в турнирной таблице. На втором месте идет "Байер" – у него 59 очков.

"Айнтрахт" расположился на 3-м месте – 48 очков после 20 матчей.

У "Майнца" 45 пунктов и он занимает 4 место.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, перед матчами 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят испанскую "Барселону". Для нее действует коэффициент 4.00 – самый низки среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в дортмундскую "Борруссию" – на ее победу дают коэффициент 41.00.

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