Назван главный фаворит Серии А 2024/25: у кого самые высокие шансы победить в чемпионате Италии

Главным фаворитом на победу в итальянской Серии А букмекеры видят миланский "Интер". На триумф этой команды дают коэффициент 1.29. Меньше всего же шансов, по их мнению, сразу у 3-х клубов – "Лацио", "Милана", и "Фиорентины". Для всех них действует коэффициент 1001.00.

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Вторым же после "Интера" претендентом на чемпионство специалисты считают "Наполи". Однако его шансы оцениваются немного меньше – на победу неаполитанцев дают коэффициент 3.60.

На "Аталанту" действует коэффициент 81.00. На бывшего гегемона итальянского чемпионата – "Ювентус" – 251.00.

Для "Болоньи" коэффициент составляет 351.00. А для римской "Ромы" – 751.00.

В настоящее время "Интер" имеет 77 очков после 30 матчей – и занимает 1 место в турнирной таблице. На втором месте идет "Наполи" – у него 64 пункта при 30 сыгранных поединков. Далее претенденты на чемпионство расположились в такрм порядке:

"Аталанта" – 58 очков (30 матчей);

"Болонья" – 56 (30);

"Ювентус" – 55 (30);

"Рома" – 52 (30);

"Лацио" – 51 (29);

"Фиорентина" – 51 (30);

"Милан" – 47 (30).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же ирландская букмекерская компания Paddy Power выплатила выигрыши всем, кто ставил на победу "Ливерпуля" в английской Премьер-лиге сезона 2024/25. Причем несмотря на то, что на тот момент до окончания соревнований этой команде нужно було сыграть еще 9 поединков.

Сделано же это было после того, как главный преследователь "Ливерпуля" – "Арсенал" – проиграл свой последний матч. И разрыв между ними увеличился до 11 очков.

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