Названо главного фаворита УПЛ 2026/27: у кого самые высокие шансы на победу

По мнению букмекеров, донецкий "Шахтер" является фаворитом украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2026/27. На то, что эта команда добудет чемпионство, действует коэффициент 1.50 – самый низкий из всех участников турнира.

Вторым же, по данным vbet, идет житомирское "Полесье". Для него установлен коэффициент 2.90.

Для киевского "Динамо" действует коэффициент 6.50. Оно – третье в списке претендентов на победу и считается последним реальным претендентом на победу в турнире.

Дело в том, что для остальных команд действуют коэффициенты от 23.00 до 2001.00. Так:

Для "Харькова" установили коэффициент 31.00;

для "Карпат" – 41.00;

для ЛНЗ – 151.00;

для "Кривбасса" – 351.00;

для "Зари" – 351.00

для "Буковины" – 401.00;

для "Эпицентра" – 501.00;

для "Вереса" – 1001.00;

для "Колоса" – 2001.00;

для "Черноморца" – 2001.00;

для "Левого берега" – 2001.00;

для "Оболони" – 2001.00;

для "Кудровки" – 2001.00.

В настоящее время практически все команды провели 6 игр в чемпионате – кроме "Динамо", "Левого берега", "Харькова" и "Черноморца". По их итогам:

1-2 места делят "Полесье" и "Шахтер", у которых по 15 очков;

на 3 месте идут "Карпаты" – у них 13 пунктов;

на 4 месте "Динамо" с 10 очками;

в зоне переходных матчей – "Черноморец" и "Оболонь", у которых 4 и 3 очка соответственно;

в зоне вылета – "Колос" и "Кудровка", которые набрали по 2 очка.

Как сообщал OBOZ.UA, в тоже время, после 1 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитом турнира букмекеры видят испанскую "Барселону". Украинский "Шахтер" же лишь 28-й в списке претендентов на победу.

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