Названы фавориты "Золотого мяча 2025": обновленный рейтинг букмекеров

Букмекеры обновили свои ставки на победу в "Золотом мяче 2025". Главный претендент на первое место – нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах (сборная Египта).

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Его основным конкурентом ожидаемо стал бывший фаворит вингер "Реал Мадрид" Винисиус Жуниор (сборная Бразилии). Об этом свидетельствуют данные портала Givemesport.

В топ-5 рейтинга также вошли представители "Раала" и "Барселоны". "Реал", кроме Жуниора, представляет Килиан Мбаппе (сброная Франкции), а "Барселону" – Ламин Ямаль (Испания) и Роберт Левандовский (Польша).

Эксперты напоминают, что Салах в 37 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах забил 29 голов и отдал 20 результативных передач. "Несмотря на то, что он приближается к последним этапам своей карьеры, и что ему приходится работать с новым тренером впервые с момента прибытия в Мерсисайд, египетский король остается одним из лучших игроков Премьер-лиги", – отмечают аналитики.

Винисиус Жуниор, напомним, отказался присутствовать на церемонии вручения "Золотого мяча" в 2024 году, когда узнал, что не выиграет награду. Эта новость стала шокирующей не только для игрока, но и для многих болельщиков, ведь Жуниор считался фаворитом даже в день гала-концерта.

Как голосуют за Золотой мяч?

"Золотой мяч" присуждается на основании трех критериев: индивидуальные выступления, командные достижения, честная игра. Решать, кто победил, будут профильные журналисты: по одному представителю от топ-100 стран в последнем рейтинге ФИФА среди мужчин.

Каждый из членов жюри должен распределить баллы (15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1) между своей десяткой лучших футболистов, выбранных из тридцати в финальном списке. Соответственно, получит награду тот, кто суммарно наберет больше очков.

В случае равенства баллов, игроки делятся по количеству первых мест, присужденных им журналистами. Если и в этом случае ничья сохраняется, жюри сравнит количество вторых, третьих, четвертых мест и так далее, пока не будет найдено преимущество.

Как сообщал OBOZ.UA, главными фаворитами будущего Чемпионата мира по футболу (пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде) являются Бразилия, Франция и Испания. На победу этих сборных букмекеры выставили коэффициент 7.00 – самый низкий среди всех потенциальных участников чемпионата.

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