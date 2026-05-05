Не хотела покупать билет, но оставила и выиграла $1,85 млн: как интуиция сделала женщину миллионершей

Женщина из Огайо (штат США) выиграла 1,85 млн долларов в лотерею благодаря билету, который сначала не хотела брать, но решила оставить "на удачу". После налогов она получила более 1,35 млн долларов и планирует потратить их на жилье, авто, лечение и инвестиции.

Об этом пишет People. Женщина зашла в бар в городе Спрингфилд, где решила приобрести лотерейный билет. Сначала она планировала взять другой билет, но в последний момент выбор изменился.

По словам самой победительницы, на ее решение повлияли истории о других игроках, которые выигрывали даже тогда, когда брали "не тот" билет или меняли свой первоначальный выбор. Это заставило ее оставить уже купленный билет, чтобы "не испортить удачу". Решение оказалось судьбоносным, ведь именно этот билет принес ей 1 852 212 долларов джекпота.

Когда женщина узнала о возможном выигрыше, радость быстро сменилась на осторожность. Она обратилась к работникам магазина, чтобы проверить билет, но сначала не получила подтверждения. Из-за этого появились сомнения, действительно ли она стала победительницей. Чтобы окончательно убедиться, женщина отправилась в региональный офис лотереи Огайо.

Именно там ей подтвердили, что билет настоящий, и она официально выиграла джекпот. Победительница выбрала вариант единовременной выплаты вместо ежегодных выплат. После налогов она получила примерно 1 356 745 долларов "на руки".

Эта сумма все равно сделала ее миллионершей за один день, но теперь с реально доступными деньгами, а не растянутыми выплатами на годы. Женщина рассказала, что планирует использовать деньги максимально практично. В ее планах:

погашение расходов на жилье;

покупка или обновление автомобиля;

медицинские расходы;

консультация с финансовым советником;

инвестирование оставшихся средств.

