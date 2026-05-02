Один из крупнейших выигрышей месяца: неизвестный счастливчик купил билет на АЗС в Техасе и сорвал джекпот

В штате Техас (США) счастливчик выиграл $5 млн в мгновенной лотерее, приобретя скретч-билет на обычной заправке с фастфудом. Речь идет об одном из крупнейших выигрышей месяца в регионе.

Об этом сообщило местное издание MySA. Победитель приобрел билет на АЗС в городе Бренем, где продаются лотерейные билеты вместе с товарами повседневного спроса. После проверки результата он подтвердил выигрыш в $5 млн.

Победитель предпочел остаться анонимным, впрочем известно, что он – житель города Сили. Также сообщалось, что заправка может получить до $10 тыс. бонуса за продажу выигрышного билета.

Счастливчик первый из четырех главных призов по $5 млн в игре, общий призовой фонд которой составляет более $448 млн. Шансы выиграть в ней любой приз составляют примерно 1 к 3,89, но большинство призов незначительные (от $150).

Это уже 7-й крупный выигрыш в штате за апрель. В целом такая серия выигрышей в Техасе выглядит нетипично интенсивной:

сразу несколько крупных джекпотов за короткий период;

популярность именно мгновенных игр;

активные продажи билетов в небольших торговых точках.

Такие истории обычно стимулируют дополнительный спрос, поскольку создают эффект "выигрыш рядом".

Мгновенные лотереи остаются одним из самых массовых сегментов рынка азартных игр в США. Они не требуют ожидания розыгрыша, а результат известен сразу после покупки. В то же время вероятность выигрыша крупных сумм остается низкой, а подобные кейсы – скорее исключение, чем правило.

