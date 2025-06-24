Не хватает средств на борьбу с нелегальными казино: почему в Бразилии возникла нехватка бюджета

В Бразилии остановили блокировку нелегальных гемблинг-сайтов из-за нехватки государственного финансирования. Anatel (Национальное агентство телекоммуникаций Бразилии) работает благодаря гранту ЮНЕСКО, но без кадрового усиления и поддержки правительства дальнейшая борьба под вопросом.

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Об этом сообщает iGaming Brazil. С момента вступления в силу закона о регулировании ставок в январе 2025 года, Anatel удалось заблокировать более 15 000 незаконных гемблинг-платформ .

Такие действия стали возможными благодаря техническому инструменту, финансирование которого обеспечивает не государство, а ЮНЕСКО через грант в размере 1,45 миллиона долларов. Однако без надлежащего бюджетного обеспечения со стороны правительства агентство не может продолжать эффективную работу.

Президент агентства Карлос Байгорри жестко раскритиковал правительство за отсутствие институциональной поддержки. "Модель управления для регулирования бизнеса в сфере ставок все еще очень, очень мало институционализирована", – заявил он во время мероприятия в Мадриде. Он сравнил ситуацию с другими секторами, такими как энергетика и телекоммуникации, где существуют отдельные регуляторы и профессиональные государственные кадры. В сфере ставок, наоборот, решение принимает только Секретариат Министерства финансов.

По состоянию на июнь 2025 года 25,8% штатных должностей в Anatel остаются вакантными. Только на одну ключевую должность специалиста по регулированию – не закрыта 141 вакансия. Ассоциация ставок и фэнтези-спорта (ABFS) направила официальное письмо в агентство с требованием усилить технический персонал, в том числе за счет назначения лиц, прошедших конкурсный отбор в 2024 году.

Более того, ожидается, что новые выходы на пенсию в 2026 году только углубят кризис кадров. Но даже расширить штат невозможно без указа президента и согласования Министерства управления и инноваций в государственных службах.

Несмотря на достижения в блокировании нелегальных платформ, операция фактически держится только на внешнем финансировании. Anatel вынуждена ограничить активность из-за отсутствия устойчивого финансирования, что ставит под угрозу усилия Бразилии по контролю над рынком ставок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, борьба с нелегальным гемблингом становится приоритетом для всех стран мира – государства внедряют жесткие меры, технологический контроль и новое законодательство. Украина также должна присоединиться к этому тренду, чтобы защитить игроков, укрепить легальный рынок и наполнять бюджет, а не терять миллионы в тень.

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